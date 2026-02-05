Kanadyjski serial kryminalny debiutuje. Małe miasteczko i zbrodnia

„Zbrodnie Saint-Pierre” to nowy kanadyjski serial, który jest połączeniem fascynujących zagadek kryminalnych, wartkiej akcji i malowniczych kadrów. Choć wyspy sprawiają wrażenie spokojnych, za idylliczną fasadą kryje się wiele zagadek. Czy detektywowi Donny’emu uda się odkryć ich prawdziwe oblicze?

Nowy serial kryminalny „Zbrodnie Saint-Pierre”. O czym będzie?

Ku niezadowoleniu swoich przełożonych Donny Fitzpatrick, funkcjonariusz Królewskiej Policji Nowej Fundlandii, wpada na trop niecnych działań miejscowego polityka. W konsekwencji zostaje zesłany do pracy na komisariacie w Saint-Pierre, małym archipelagu wysp u wybrzeży Kanady. Pojawienie się dociekliwego detektywa w tym pozornie idyllicznym miejscu wywraca życie lokalnej społeczności do góry nogami. Najsilniej daje się we znaki zastępczyni komendanta – Paryżance, która przeprowadziła się do Saint-Pierre z nieznanych powodów.

W głównych rolach w serialu zobaczymy Allana Hawco i Josephine Jobert. Na ekranie towarzyszyć im będą także: Benz Antoine, Erika Prevost, Jean-Michel Le Gal, Ayesha Mansur Gonsalves i James Purefoy.

„Zbrodnie Saint-Pierre”. Gdzie oglądać serial?

Premierowy odcinek serialu będzie można obejrzeć na antenie BBC First w piątek, 6 lutego o godz. 21:00. Kolejne odcinki będą ukazywać się tam co tydzień, o tej samej porze. Powtórki będą emitowane w niedziele o godz. 14:55.

Serial „Zbrodnie Saint-Pierre” będzie prezentowany w ramach Zabójczo dobrych seriali – codziennego, kryminalnego pasma BBC First emitowanego codziennie o godz. 21:00. W lutym w ramach pasma emitowane będą seriale, takie jak: „Powrót do raju 2”, „Tajemnice Brokenwood”, „Death Valley”, „Shakespeare i Hathaway: prywatni detektywi”, oraz „Morderstwa w Midsomer”.

