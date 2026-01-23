Damięcki dołącza do jednego z najlepszych polskich seriali od lat. Co w nowej odsłonie?

Serial „Matki Pingwinów” – czuła, pełna humoru i wzruszeń historia opowiedziana z perspektywy rodzin dzieci z niepełnosprawnościami i neuroatypowych – rozgrzał serca widzów i został doceniony za wyjątkową wrażliwość podejmowanej tematyki.

Premiera pierwszego sezonu serialu odbyła się 13 listopada 2024 roku w Netfliksie, po czym produkcja utrzymywała się na liście TOP 10 serwisu w Polsce przez siedem tygodni. Została również doceniona przez branżę filmową – została nagrodzona m.in. statuetką za najlepszy filmowy serial fabularny na gali Polskich Nagród Filmowych Orzeł oraz otrzymała nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego. Poruszającą historię o młodych bohaterach oraz ich rodzicach wyróżniono też w „The New York Times” na liście najciekawszych zagranicznych seriali 2024 roku. Teraz hit wraca z kolejnym sezonem, a my mamy kilka informacji na temat tego, czego mogą spodziewać się widzowie!

„Matki Pingwinów” wracają z 2. sezonem! Co wiemy? Kiedy premiera?

W drugiej połowie 2026 roku wrócą „Matki Pingwinów”, a widzowie spotkają bohaterów dwa lata później, w nowej rzeczywistości.

Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Drugi sezon łączy trudne wybory z humorem i ciepłem, wprowadzając nowe postacie i oferując świeże spojrzenie na relacje. Rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, mierząc się z własnymi emocjami. Dzieci z kolei dorastają, konfrontują się ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, stają przed pierwszymi miłościami i uczą się, jak funkcjonować w relacjach z innymi. To opowieść o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, i o tym, że troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym.

Do obsady jednego z najbardziej ukochanych przez fanów polskich seriali dołączy w drugim sezonie Mateusz Damięcki.

