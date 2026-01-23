Mamy to! Wiemy, kiedy startuje „Love is Blind: Polska” na Netflix!

Uczestnicy „Love Is Blind: Polska” mają okazję zbudować relacje na podstawie silnej emocjonalnej więzi, nie bazując na wyglądzie zewnętrznym. O sile miłosnego eksperymentu przekonała się już m.in. Ameryka, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja czy Argentyna. Teraz czas na Polskę.

„Love is Blind: Polska”. Na czym polega miłosny eksperyment?

Uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Spotykają się w tzw. „kabinach” – pokojach oddzielonych od siebie cienką ścianą, gdzie prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, mogą zdecydować się na zaręczyny. Dopiero wtedy widzą się po raz pierwszy. Następnie pary testują swoją relację w życiu codziennym – zamieszkują ze sobą, poznają swoich bliskich i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie „tak” i udowodnią, że miłość potrafi być ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze. Prowadzący polską edycję Zofia Zborowska‑Wrona i Andrzej Wrona towarzyszyć będą uczestnikom na każdym etapie tego uczuciowego eksperymentu.

Polską wersję globalnego hitu Netfliksa widzowie oglądać będą mogli już w maju 2026 roku.

„Love is Blind” na świecie

Program Love is Blind stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji w Netfliksie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment stał się hitem w USA (gdzie w sumie doczekał się 8 sezonów), podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Netflix ogłosił już, że oprócz Polski, Love is Blind pojawi się także we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony są dostępne do obejrzenia w Netfliksie.

Czytaj też:

Thriller Netfliksa z najlepszym otwarciem od miesięcy! Miliony wyświetleńCzytaj też:

Kolejne świetne ogłoszenia od Netfliksa. Te ucieszą Polaków