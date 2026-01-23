„Legalna blondynka” wraca w serialu! Tak wygląda nowa Elle

Prime Video wreszcie odsłoniło karty. Wiemy, kiedy zadebiutuje serial „Elle”, wiadomo też, że platforma jeszcze przed premierą zdecydowała się zamówić drugi sezon.

Prequel „Legalnej blondynki”

Prime Video potwierdziło, że serial „Elle”, będący prequelem hitowej „Legalnej blondynki”, trafi do widzów 1 lipca. Produkcja powstała we współpracy Hello Sunshine oraz Amazon MGM Studios i będzie dostępna wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie. Zaufanie platformy do projektu widać wyraźnie — jeszcze przed debiutem zapadła decyzja o realizacji 2. sezonu.

Pierwszy sezon „Elle” przenosi widzów do czasów liceum i pokazuje młodzieńcze perypetie Elle Woods, które ukształtowały jej charakter. To właśnie wtedy rodziła się osobowość, dzięki której bohaterka stała się ikoną popkultury i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kina początku XXI wieku. W roli „nowej” Elle Woods wystąpi Lexi Minetree.

Spełniają się marzenia fanów. Licealne lata Elle Woods

„25 lat po tym, jak świat po raz pierwszy poznał Elle Woods, spełnia się marzenie, by opowiedzieć historię o tym, jak stała się niepowstrzymaną siłą, którą wszyscy pokochali” – powiedziała Reese Witherspoon.

„Odkrycie Lexi Minetree i obserwowanie, jak wchodzi w bajeczne buty Elle, było jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w mojej karierze. Myślę, że tematy serialu — życzliwość, autentyczność i wiara w siebie mocno przemówią zarówno do fanów oryginalnych filmów, jak i nowych widzów”.

Entuzjazmu wobec produkcji nie kryje również Amazon MGM Studios. „Elle odzwierciedla serce, pewność siebie i optymizm, które uczyniły Elle Woods trwałą ikoną kultury, a jednocześnie oferuje widzom świeżą i bardzo osobistą historię o dorastaniu” – podkreślił Peter Friedlander, Global Head of Television w Amazon MGM Studios.

Twórcy i obsada serialu „Elle”

Za serial odpowiada Laura Kittrell, znana z produkcji „High School” oraz „Niepewne”, która pełni funkcję współshowrunnerki i producentki wykonawczej wraz z Caroline Dries. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, a także Marc Platt i Amanda Brown. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Jason Moore, twórca „Pitch Perfect”.

W roli młodej Elle Woods zobaczymy Lexi Minetree. W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się także June Diane Raphael jako matka bohaterki Eva oraz Tom Everett Scott jako ojciec Elle, Wyatt. W serialu występują również Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker. Do obsady powracają m.in. Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada oraz James Van Der Beek.

Kim jest nowa Elle Woods?

Lexi Minetree to amerykańska aktorka młodego pokolenia, która zwróciła na siebie uwagę branży po otrzymaniu roli młodej Elle Woods w serialu „Elle” – prequelu kultowej serii „Legalna blondynka” dla Prime Video. Minetree ma już na koncie występy filmowe i telewizyjne. W 2024 roku zagrała Shannon w thrillerze „Crowdsource Murder”, pojawiła się także w serialu „Prawo i porządek”. Jest absolwentką University of Southern California, gdzie ukończyła studia na dwóch kierunkach: aktorstwo oraz public relations. Aktorskie szlify zdobywała również w British American Drama Academy w Londynie. Doświadczenie sceniczne zbierała w spektaklach „Noises Off”, „No Exit” oraz „The Cover of Life” – za tę ostatnią rolę została nagrodzona tytułem najlepszej aktorki w stanie Georgia.

