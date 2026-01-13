Szukasz tego samego klimatu? 4 seriale podobne do „Zabójczej przyjaźni” na Netflix

Jeśli właśnie masz za sobą seans serialu „Zabójcza przyjaźń” (ang. „His & Hers”) na Netflixie, doskonale wiesz, jak bardzo potrafi wciągnąć dobry thriller. To właśnie za takie historie widzowie kochają ten gatunek — w jednej chwili wydaje się, że wszystkie elementy układanki są już na swoim miejscu, by moment później fabuła wywróciła się do góry nogami. Zostajemy wtedy z lawiną pytań: komu można ufać, jakie są prawdziwe motywy bohaterów i — co chyba najbardziej frustrujące — jak bardzo zawiodły nasze własne zdolności detektywistyczne.

Gdy ekran gaśnie, a napisy końcowe dobiegają końca, zaczyna się gorączkowe poszukiwanie kolejnej historii o równie mrocznym i niepokojącym klimacie. Na szczęście Netflix może się pochwalić imponującą biblioteką thrillerów, które doskonale wypełnią tę pustkę. Przygotowaliśmy dla was zestawienie czterech seriali, które będą idealnym wyborem dla każdego, kto wciąż nie może otrząsnąć się po „Zabójczej przyjaźni”.

Po „Zabójczej przyjaźni”: 4 seriale na Netflix, które wciągną cię jeszcze mocniej

„O krok za daleko”

Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

„Szaleństwo”

Muncie Daniels jest konsultantem politycznym, który został telewizyjnym komentatorem i trochę się zagubił. Bierze dłuższy urlop i wyjeżdża do Poconos, aby napisać książkę. Tam jest jedynym świadkiem morderstwa znanego zwolennika supremacji białych — zbrodni, w którą ktoś próbuje go wrobić. Muncie zostaje zmuszony do ucieczki. Desperacko walcząc o oczyszczenie swojego imienia, musi rozwikłać sekret globalnego spisku, zanim będzie za późno. Po drodze odnawia kontakt z rodziną, znajduje nieoczekiwanych sojuszników i sprzeciwia się dezinformacji w epoce postprawdy.

„Obserwator”

Dean (Bobby Cannavale) i Nora (Naomi Watts) Brannockowie właśnie kupili wymarzony dom na urokliwych przedmieściach Westfield w stanie New Jersey. Gdy już sfinalizowali transakcję, która pochłonęła całe ich oszczędności, okazało się, że okolica jest dużo mniej przyjazna, niż im się wydawało. Wśród sąsiadów są zdziwaczała staruszka imieniem Pearl (Mia Farrow) i jej syn Jasper (Terry Kinney), który zakrada się do domu Brannocków i chowa w windzie gastronomicznej. Mamy też Karen (Jennifer Coolidge), agentkę nieruchomości i dawną znajomą Nory, która sprawia, że nie czują się mile widziani. Do tego wścibscy Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy zdają się nie rozumieć pojęcia „teren prywatny”. Chłodne powitanie szybko przeradza się w piekło na ziemi, gdy tajemniczy „Obserwator” swoimi listami doprowadza Brannocków do granic wytrzymałości psychicznej, a jednocześnie na jaw wychodzą ponure sekrety okolicznych mieszkańców.

„Już mnie nie oszukasz”

Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje… Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi — Abby i Daniel — próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? „Fool Me Once” śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze. W roli Judith Burkett, opiekuńczej matki Joe, Joanna Lumley.

