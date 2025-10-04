Czekasz na nowy odcinek „Kulawych koni”? To 8 seriali podobnych klimatem

„Kulawe konie” to mroczny, humorystyczny dramat szpiegowski na Apple TV+, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej „Slough House”. Gary Oldman wciela się w Jacksona Lamba – genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów.

Pierwsze cztery sezony serialu otrzymały „Certyfikat świeżości”; dwa sezony otrzymały doskonałą ocenę 100 proc. krytyków, a sezon czwarty został uznany za najlepszy serial 2024 roku w serwisie Rotten Tomatoes. Trzeci sezon zdobył dziewięć nominacji do nagrody Primetime Emmy, wygrywając w kategorii „Wybitny scenariusz serialu dramatycznego”. Czwarty sezon niedawno otrzymał pięć nominacji do nagrody Primetime Emmy w różnych kategoriach, w tym „Wybitny serial dramatyczny” oraz „Wybitny aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym”. Zapowiedziano już szósty i siódmy sezon tej mrocznej, komediowej produkcji szpiegowskiej, a piąty sezon obecnie pojawia się premierowo na Apple TV+ (odcinki emitowane są co tydzień do 29 października).

Jeżeli nie masz co oglądać w oczekiwaniu na kolejny odcinek „Kulawych koni”, mamy dla ciebie listę seriali w podobnym klimacie, które warto obejrzeć.

Seriale podobne do „Kulawych koni”. To warto włączyć

„Patriota”



Aby nie dopuścić Iranu do pozyskania broni jądrowej, John Tavner, oficer wywiadu, musi pożegnać się ze swoim dotychczas spokojnym życiem i podjąć się niebezpiecznego zadania, bez oficjalnego wsparcia, pod przybraniem pracownika w firmie produkującej rury na północy USA. .



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Obsesja Eve”



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Pan i Pani Smith”



Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.



„Chuck”



Chuck Bartowski (Zachary Levi) to przeciętny mężczyzna, któremu nawet przez myśl nie przeszło, że kiedyś od niego mogą zależeć losy całego świata. Pewnego dnia otwiera zakodowanego przez rząd maila. Przez przypadek jego umysł zapamiętuje całą zawartość serwera zawierającego najpilniej strzeżone dane dotyczące światowego bezpieczeństwa. Teraz przyszłość ludzkości zależy od jednego człowieka, który dotąd był tylko zwykłym pracownikiem sklepu ze sprzętem elektronicznym. Chuck, który usuwał wirusy komputerowe, teraz musi eliminować zawodowych morderców i groźnych terrorystów. Nie jest w tej walce osamotniony. Rząd przydziela mu opiekuna, którym jest major John Casey (Adam Baldwin) z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Współpracuje z nim agentka CIA, Sarah Walker (Yvonne Strahovski). Opieka dwóch doświadczonych agentów i obowiązkowa kamizelka kuloodporna to nieodłączni towarzysze niezdarnego informatyka.



„Mąż i ojciec”



Mroczny serial sensacyjny opowiadający o mężczyźnie z klasy średniej, który pracuje dla specjalnej komórki Narodowej Agencji Wywiadowczej. Nie tylko musi bronić kraju przed terrorystami, ale też chronić własną rodzinę przed wpływem jego tajnej, stresującej i słabo płatnej pracy.



„Tożsamość szpiega”



Kiedy Michael otrzymuje „notatkę o spaleniu”, na skutek której zostaje usunięty z bazy agencji wywiadowczej, a każda jego tożsamość zostaje ujawniona, mężczyzna musi namierzyć anonimowego wroga, który jest za to odpowiedzialny i nie stracić przy tym życia. By przetrwać, Michael pracuje jako prywatny detektyw na niebezpiecznych ulicach Miami.



„Trzy dni Kondora”



Joe Turner (Max Irons) jest analitykiem CIA, który nagle odkrywa, że wszyscy pracownicy całego jego biura zostają zabici. On jest jedynym ocalałym, a sytuacja szybko zmusza go do ucieczki. Poddany ogromnej presji Joe zostaje zmuszony do zastanowienia się kim tak naprawdę jest i do czego jest zdolny. Musi też odkryć, kto stoi za tym daleko idącym spiskiem i powstrzymać go przed wypełnieniem śmiertelnego celu, który zagraża życiu milionów. Czytaj też:

