Miss Universe 2025 w cieniu skandalu. Seria rezygnacji i napięcia za kulisami

Tegoroczny konkurs Miss Universe miał być świętem kobiecej siły i elegancji pod hasłem „Siła miłości”. Zamiast tego, stał się areną napięć, skandali i nieoczekiwanych odejść. Na kilka tygodni przed finałem, zaplanowanym na 21 listopada w Tajlandii, z rywalizacji wycofało się aż kilkanaście uczestniczek, a niektóre kraje w ogóle nie wysłały swoich reprezentantek.

Konkurs piękna w cieniu napięć i kontrowersji

Atmosfera wokół konkursu zaczęła się psuć po incydencie z udziałem dyrektora Miss Universe Tajlandii, Nawata Itsaragrisila. Podczas jednej z transmisji na żywo zwrócił on publicznie uwagę Miss Meksyku, Fatimie Bosch, zarzucając jej zaniedbywanie obowiązków promocyjnych. Nagranie, na którym doszło do ostrej wymiany zdań w obecności innych uczestniczek i widzów, błyskawicznie obiegło internet.

W efekcie kilka kandydatek postanowiło opuścić wydarzenie 4 listopada w geście solidarności z upokorzoną koleżanką. Nie była to jednak jedyna sytuacja, która podważyła wizerunek konkursu.

Co dalej z konkursem? Wielki finał niebawem

Z udziału w tegorocznej edycji wycofały się m.in. Bahrajn, Kamerun, Cypr, Erytrea, Fidżi, Gibraltar, Kenia, Malediwy, Mongolia, Czarnogóra, Samoa, Somalia i Uzbekistan. W wielu przypadkach powodem był brak możliwości przeprowadzenia krajowych eliminacji lub niedopełnienie formalności przed rozpoczęciem konkursu.

Choć Miss Universe 2025 wciąż ma odbyć się zgodnie z planem, seria rezygnacji i kontrowersji rzuca cień na jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie konkursów piękności. Organizatorzy nie odnieśli się jeszcze publicznie do zarzutów i konfliktów, które narosły wokół imprezy. Finał zaplanowany jest na 21 listopada w Bangkokui wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie nie tylko na scenie.

Kandydatki, które zrezygnowały z udziału w Miss Universe 2025

Miss Universe Niemiec 2025, Diana Fast



Jedną z pierwszych kandydatek, które publicznie ogłosiły rezygnację, była Miss Niemiec 2025, Diana Fast. W opublikowanym 3 listopada oświadczeniu wyjaśniła swoją decyzję. „Jestem niezmiernie wdzięczna, że mogłam być częścią rodziny Miss Universe, otoczona niesamowitymi kobietami, które inspirują, dodają otuchy i ucieleśniają prawdziwy cel” – napisała. „Po głębokiej refleksji zdecydowałam jednak, że nie pojadę do Tajlandii. Jako oddana matka, która obecnie sama buduje nowy dom dla mojej rodziny, postanowiłam pozostać blisko mojego syna w tym ważnym okresie naszego życia”.



Miss Universe Persja (Iran) 2025, Sahar Biniaz



Z konkursu wycofała się również Miss Universe Persji 2025, Sahar Biniaz. Jej decyzja była reakcją na zatrzymanie dyrektorki krajowej, Golshan Barazesh, podczas wizyty w Iranie. „Z głębokiego szacunku i troski o jej bezpieczeństwo i dobrostan, podjęłam trudną decyzję o wycofaniu się z tegorocznego konkursu” – napisała Biniaz w poruszającym poście w mediach społecznościowych.



Miss Universe Niger 2025, Zoulahatou Amadou



Tegoroczna edycja miała być historyczna dla kraju, który po raz pierwszy planował udział w Miss Universe. Niestety, jak ujawniła Miss Niger Zoulahatou Amadou, „mój bilet lotniczy dotarł za późno, a dostępne połączenia lotnicze nie pozwoliły mi dotrzeć do Bangkoku na czas”. Organizatorzy zaprosili ją jednak do udziału w konkursie w 2026 roku.



Miss Universe Chin 2025, Xuhe Hou



Miss Universe Chin, Xuhe Hou, zrezygnowała z udziału z „powodów osobistych”, które według źródeł mają być związane z ograniczeniami wiekowymi w regulaminie. Zastąpiła ją wicemiss Zhao Na.



Miss Universe Kongo 2025, Déborah Djema



W Demokratycznej Republice Konga sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Déborah Djema została pozbawiona tytułu po tym, jak odmówiła podpisania kontraktu. Musiała również usunąć z sieci wszelkie ślady swojej koronacji. Jej miejsce zajęła Dorcas Dienda Kasinde, która ostatecznie wystąpi w tegorocznej edycji.Czytaj też:

