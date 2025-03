Kultowe „Czarne lustro” na Netflix „wraca do korzeni”. Mocny zwiastun 7. sezonu

Doceniona zarówno przez widzów, jak i przez krytyków, dystopijna seria „Czarne lustro” wzbogaci się o sześć nowych odcinków – w tym o długo wyczekiwaną kontynuację futurystycznej przygody USS Callister.

Kto zagrał w 7. sezonie serialu „Czarne lustro”? Plejada gwiazd

Obsada siódmego sezonu „Czarnego lustra” była już częściowo znana – w serialu wystąpią m.in. Awkwafina („Loteria!”), Milanka Brooks („Zrobione na czysto”), Peter Capaldi („Legion samobójców: The Suicide Squad”), Emma Corrin („The Crown”), Patsy Ferran („Regentka”), Paul Giamatti („Przesilenie zimowe”), Lewis Gribben („Blade Runner 2099”), Osy Ikhile („Citadel”), Rashida Jones („The Office”), Siena Kelly („Domino Day”), Billy Magnussen („Road House”), Rosy McEwen („Blue Jean”), Cristin Milioti (Pingwin), Chris O'Dowd („Bridesmaids”), Issa Rae („Barbie”), Paul G. Raymond („Horrible Histories”), Tracee Ellis Ross („Amerykańska fikcja”), Jimmi Simpson („Westworld”) i Harriet Walter („Sukcesja”).

To jednak nie wszystko. Do grona aktorów, których zobaczymy w nowej odsłonie „Czarnego lustra”, dołączyli: Michele Austin („Hard Truths”), Ben Bailey Smith („David Brent: Życie w trasie”), Asim Chaudhry („People Just Do Nothing”), Josh Finan („Nic nie mów”), James Nelson-Joyce („Wyjęci spod prawa”), Will Poulter („Strażnicy Galaktyki: Volume 3”), Jay Simpson („Duma i uprzedzenie”, „Holiday”) oraz Michael Workéyè („Będzie bolało”).

O czym będzie 7. sezon „Black Mirror”?

– Możecie spodziewać się mieszanki gatunki i stylów – powiedział Brooker podczas corocznego festiwalu Geeked Week we wrześniu o 7. sezonie „Black Mirror”. – Tym razem mamy sześć odcinków, a dwa z nich są w zasadzie pełnometrażowe. Niektóre z nich są głęboko nieprzyjemne, niektóre całkiem zabawne, a niektóre emocjonalne – poinformował. – W wielu aspektach wraca do korzeni. Wszystkie to opowieści science fiction — zdecydowanie zdarzają się w nich przerażające rzeczy, ale może nie w sposób typowy dla horrorów. Zdecydowanie jest w nich trochę niepokojącej treści – dodał.

Jeden z nadchodzących odcinków będzie sequelem klasycznego już odcinka otwierającego sezon 4, „USS Callister”, w którym programista gier wideo wymyśla symulowaną rzeczywistość, w której jest kapitanem statku kosmicznego, jego współpracownicy są jego załogą, a ich przygody przybierają zdecydowanie złowieszczy obrót.

Zobaczcie pierwszy zwiastun najnowszej odsłony „Czarnego lustra”:

Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera „Czarne lustro”, która zyskała już status kultowej, powróci na Netflix już 10 kwietnia.

