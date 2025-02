Pamiętacie aktora ze zdjęcia? Grał legendarną postać w hicie, teraz wraca w nowej roli!

Apple TV+ zaprezentowało dziś zwiastun ośmioodcinkowego kryminału „Złodziej dragów”, którego producentem wykonawczym oraz reżyserem pierwszego odcinka jest nominowany do Oscara Ridley Scott. Serial został stworzony i wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Petera Craiga. W serialu występuje nominowany do Oscara, nagród Emmy i Tony Brian Tyree Henry, który jest również producentem wykonawczym, a w obsadzie obok niego znaleźli się Wagner Moura („Narcos”, „Civil War”) Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen i zdobywca Złotego Globu Ving Rhames.

O czym jest „Złodziej dragów”?

Oparty na książce Dennisa Tafoyi o tym samym tytule serial opowiada o wieloletnich przyjaciołach i przestępcach z Filadelfii, którzy podszywają się pod agentów DEA, aby obrabować dom na wsi, tylko po to, aby ich drobny przekręt stał się przedsięwzięciem na śmierć i życie, gdy nieświadomie ujawniają i rozszyfrowują największy ukryty korytarz narkotykowy na wschodnim wybrzeżu.

„Złodziej dragów” pochodzi z Apple Studios i jest produkcją Scott Free. Producentem wykonawczym serialu jest Craig wraz ze Scottem, a także David W. Zucker, Richard Heus, Henry, Jordan Sheehan, Clayton Krueger i Jennifer Wiley-Moxley.

„Złodziej dragów” zadebiutuje globalnie na Apple TV+ z pierwszymi dwoma odcinkami w piątek, 14 marca 2025 roku, a kolejne odcinki będą emitowane w każdy piątek do 25 kwietnia.

Po premierze 1 listopada 2019 roku, Apple TV+ stało się pierwszą globalną platformą streamingową wyłącznie z oryginalnymi treściami, zdobywając więcej wyróżnień w rekordowym tempie w porównaniu z innymi platformami w momencie ich debiutu. Do tej pory filmy, dokumenty i seriale Apple Original zdobyły 537 nagród i uzyskały 2454 nominacje, w tym wielokrotnie nagradzany Emmy serial komediowy „Ted Lasso” oraz historyczny zdobywca Oscara za najlepszy film – „CODA”.

