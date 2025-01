SkyShowtime przyciągnie Polaków wielkimi nazwiskami! To obejrzymy w lutym

Na początku lutego swoją premierę będzie miał serial dokumentalny „Schmeichel”, poświęcony legendarnemu bramkarzowi Peterowi Schmeichelowi. Produkcja zabierze widzów za kulisy jego imponującej kariery piłkarskiej, odkrywając nieznane dotąd szczegóły z życia jednej z ikon futbolu.

Do biblioteki SkyShowtime trafi też „Agencja” – emocjonujący thriller polityczny z udziałem gwiazd światowego formatu. W serialu zobaczymy m.in. dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera, a także hollywoodzkich amantów Richarda Gere’a oraz Jeffreya Wrighta. Produkcja obiecuje pełną napięcia fabułę i zaskakujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów.

Pod koniec miesiąca premierę będzie miał dramat „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”. Film z Colinem Firthem i Catherine McCormack w rolach głównych przedstawia kulisy jednej z najgłośniejszych tragedii lotniczych w historii oraz walkę o odkrycie prawdy.

Na SkyShowtime nie zabraknie również serialowych emocji. W każdy kolejny tydzień lutego pojawiać się będą nowe odcinki „Dexter: Grzech pierworodny”, które dostarczą fanom mrożących krew w żyłach wrażeń i ponownie przeniosą ich do mrocznego świata kultowego Dextera Morgana.

Dla rodzin i młodszych widzów również przygotowano coś specjalnego. W serwisie zadebiutuje zabawny i pełen przygód film „Gru i Minionki: Pod przykrywką”, idealny na wspólny wieczór z bliskimi. Widzowie będą mogli zobaczyć także premierę nowej odsłony kultowego uniwersum Star Trek, czyli „Star Trek: Sekcja 31”, które obiecuje nową porcję międzygwiezdnych emocji.

„Schmeichel”



Peter Schmeichel, legenda futbolu, to być może najlepszy bramkarz wszech czasów. W trwającej 22 lata karierze zawodowej Schmeichel był najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League. Był częścią duńskiej drużyny piłkarskiej, która w 1992 roku wbrew wszelkim przeciwnościom losu wygrała Mistrzostwa Europy. Był także kapitanem Manchester United podczas finału Ligi Mistrzów, który zapewnił klubowi potrójne zwycięstwo w 1999 roku. Schmeichel to niesamowita rodzinna opowieść o sukcesie, porażce i odkupieniu, stworzona przez wielokrotnie nagradzanego filmowca i montażystę, Owena Daviesa, mającego w swoim dorobku takie filmy dokumentalne, jak The Three Kings, Drive to Survive i Fallen Idol.

Premiera: 9 lutego



„Agencja”



Thriller polityczny z udziałem dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera, którego producentem wykonawczym jest George Clooney. Serial jest oparty na popularnym francuskim dramacie Le Bureau des Légendes i opowiada historię Martiana, tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy pojawia się jego dawna miłość, którą porzucił, romans rozkwita na nowo. Kariera, prawdziwa tożsamość i misja stoją w sprzeczności z uczuciem kochanków, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa. W serialu występują również: Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro i Katherine Waterston.

Premiera: 10 lutego



„A Recipe for Murder”



Oryginalny serial SkyShowtime Recipe for Murder to wciągająca produkcja dokumentalna, opowiadająca o brutalnym morderstwie kolumbijskiego chirurga Edwina Arriety, który zginął na rajskiej wyspie w Tajlandii z rąk Daniela Sancho – 29-letniego początkującego szefa kuchni znanego z filmów na YouTube. Sancho, syn jednego z najsłynniejszych hiszpańskich aktorów, Rodolfo Sancho, został osądzony przez tajlandzki sąd i skazany na dożywocie. Mimo że proces był szeroko relacjonowany przez światowe media, nadal nie wiadomo, co łączyło Arrietę z Sanchem. Ten pięcioodcinkowy serial poszukuje prawdy nie tylko o ich relacji, ale także o podwójnym życiu, jakie prowadzili obaj mężczyźni. Znany dokumentalista Jose Gomez, badając toksyczny związek, kulisy szokującego odkrycia poćwiartowanego ciała i późniejsze śledztwo, rzuca światło na rolę tajlandzkiego systemu prawnego, mediów, a nawet samych widzów.

Premiera: 23 lutego



„Mamen Mayo”



Mamen Mayo to połączenie komedii i dramatu rodzinnego. W każdym odcinku widzowie będą śledzić mediatorkę spadkową Mamen Mayo i jej zespół starający się rozwiązać konflikty w rodzinach uwikłanych w spory spadkowe. Sílvia Abril wciela się w tytułową bohaterkę – szalenie inteligentną mediatorkę u szczytu kariery i właścicielkę firmy Mediaciones Mayo. Pablo Capuz wciela się w Davida Faurę, asystenta Mamen. Mona Martínez gra Sebastianę, specjalistkę od wyceny każdego typu nieruchomości. Clara Sans wciela się w młodą prawniczkę, Clarę Codinę. W obsadzie znaleźli się też Oscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira i Toni Acosta grająca siostrę Mamen – Rebekę.

Premiera: 27 lutego



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



21 grudnia 1988 r. doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 nagle eksplodował. Gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie, kolejnych 11 osób straciło życie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire (Colin Firth) zostaje rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar, które jednoczą się, by domagać się prawdy i sprawiedliwości. Poruszając się pomiędzy kontynentami i politycznymi podziałami, Jim wyrusza w pełną wyzwań życiową misję, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Gdy prawda wychodzi na jaw, pogląd Jima na świat legnie w gruzach. Badając wydarzenia z katastrofy i jej następstwa, Lockerbie: A Search for Truth (Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy) przedstawia intymną opowieść o mężczyźnie, mężu i ojcu, który ryzykuje wszystko dla uczczenia pamięci córki i nieustępliwego dążenia do prawdy i sprawiedliwości.

Premiera: 28 lutego



„Gru i Minionki: Pod przykrywką”



Uwielbiany geniusz zbrodni Gru, wraz z armią niemożliwych do zrozumienia, ale za to przeuroczych żółtych pomocników, powracają w czwartym filmie serii. Jak zawsze nie zabraknie w nim szalonych przygód i rodzinnych perypetii. Tym razem przeciwnikami Gru są Maxime Le Mal i jego groźna dziewczyna Valentina. Rodzina bohaterów będzie musiała salwować się ucieczką, przybrać nowe tożsamości i zacząć nowe życie w urokliwym miasteczku Mayflower. Filmy o Minionkach stały się globalnymi hitami i najlepiej zarabiającą serią filmów animowanych w historii.

Premiera: 10 lutego



„Star Trek: Sekcja 31”



W tym filmie oryginalnym Michelle Yeoh (laureatka Oscara) wraca do uwielbianej przez fanów roli cesarzowej Philippy Georgiou, która dołącza do tajnego oddziału Gwiezdnej Floty. Otrzymuje zadanie ochrony Zjednoczonej Federacji Planet, ale musi też zmierzyć się z konsekwencjami grzechów przeszłości. W filmie Star Trek: Sekcja 31 występują też Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), nagrodzony Emmy Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) oraz James Hiroyuki Liao (Barry). W młodą Philippę Georgiou wciela się Miku Martineau (Kate).

Premiera: 21 lutego



„MaXXXine”



Hollywood lat 80. Maxine Minx (Mia Goth), gwiazda filmów dla dorosłych stawiająca pierwsze kroki w mainstreamowym kinie, wreszcie dostaje dużą szansę. W tym samym czasie tajemniczy zabójca zaczyna polować na młode aktorki. Czy jego krwawe zbrodnie doprowadzą do ujawnienia mrocznej przeszłości Maxine?

