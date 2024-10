Polski serial święci triumfy na Max. Ale amerykański thriller szykuje kontratak

Trudno się dziwić, że uwielbiana „Szadź” po premierze kolejnego, finałowego już sezonu po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych na platformie Max. Serial, oparty na książce Igora Brejdyganta, zadebiutował w 2020 roku i od razu zjednał sobie całą masę widzów. Według statystyk oglądalności „Szadzi” na antenie TVN, drugi sezon śledziło 805 tysięcy widzów, trzeci średnio 387 tysięcy. Liczby te z pewnością wzrosły po tym, jak serial zadebiutował na platformie Max ze wszystkimi sezonami.

„Szadź” znów numerem jeden na Max. To już ostatnia część tej opowieści

Od października w serwisie widzowie oglądać mogą finał tej historii z Maciejem Stuhrem w głównej roli i to właśnie dzięki tej premierze „Szadź” znalazła się w topce najpopularniejszych na Max.

Akcja finałowego sezonu rozpoczyna się pół roku po zatrzymaniu Piotra Wolnickiego, który przy wsparciu swojej prawniczki próbuje wyjść na wolność. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska, ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia pod obserwację do szpitala psychiatrycznego. Czy odzyska pełną sprawność? Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta. Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan. Czy udałoby mu się oszukać lekarzy i biegłych sądowych?

Tymczasem w ukryciu nadal przebywa Maciek, który wydaje się być równie niebezpieczny. W desperackiej próbie ratowania syna, Mira zwraca się o pomoc do jego ojca, Jerzego. Na jaw wychodzą nieznane dotąd fakty z przeszłości rodziny. Gdy dochodzi do pierwszego morderstwa policjantki, rozpoczyna się wyścig z czasem. To będzie ostateczne starcie między Wolnickim, a Polkowską – obie strony jeszcze nigdy nie były tak zdeterminowane, by zakończyć ten konflikt raz na zawsze.

Amerykański serial przegoni polską „Szadź”? Polacy pokochali ten thriller

Mocną konkurencję dla „Szadzi” stanowi teraz amerykański serial „Stamtąd”, który we wrześniu zadebiutował z pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu i utrzymuje się od tamtej pory bardzo wysoko w zestawieniu top 10 platformy.

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. Niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i gorączkowo szukają drogi wyjścia z miasta. Muszą także poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – w tym przerażającymi stworzeniami, które pojawiają się po zachodzie słońca.

Serial, który miał swoją premierę w 2022 roku, zebrał pokaźną liczbę fanów. Przede wszystkim przyciąga ich gatunek – w ostatnich latach widzowie kochają thrillery, ale też wszechobecne porównania do popularnych przed laty „Zaginionych” (ang. „Lost”). Na Filmwebie seria ma ocenę 7,4/10 od polskich widzów.

Czytaj też:

QUIZ dla fanów serialu „Czterdziestolatek”! Pamiętasz, przy jakiej ulicy mieszkali Karwowscy?Czytaj też:

Na Netflix wpada kapitalny thriller z Olafem Lubaszenko od twórcy „Znachora”. Polacy będą zachwyceni!