Legendarny serial powraca do telewizji. Premiera już w październiku

Serial „Kojak” emitowany jest od lipca w polskiej telewizji, po latach nieobecności. Trzy pierwsze sezony spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, co sprawiło, że decyzja o emisji czwartego, uznawanego za jeden z kluczowych, była tylko kwestią czasu. Fabuła 4. sezonu „Kojaka”.

O czym opowiada serial „Kojak”?

Serial przenosi widzów do brutalnej rzeczywistości Nowego Jorku lat 70., kiedy to roczna liczba zabójstw grubo przekraczała 1500. Rozwój gangów i narastająca przestępczość stworzyły idealne tło dla narodzin bohatera, jakim był Kojak. Mroczna atmosfera, pełna napięcia akcja i nieprzewidywalne zwroty wydarzeń sprawiają, że każdy odcinek serialu jest prawdziwą ucztą dla miłośników kryminalnych historii, ale też nostalgiczną przygodą do świata, którego już nie ma.

Widzowie kochają „Kojaka” nie tylko za trzymającą w napięciu fabułę i niepowtarzalny klimat nowojorskich ulic, ale także za samego głównego bohatera. Theo Kojak, grany przez znakomitego Telly’ego Savalasa, to postać pełna kontrastów. Jego nieugiętość i przenikliwość w pracy detektywa dopełnia charakterystyczne poczucie humoru czy nieodłączny lizak w ustach, który był — dla próbującego rzucić palenie Kojaka — substytutem papierosa.

Czwarty sezon „Kojaka”, liczący 24 odcinki, cieszył się ogromną popularnością w Stana1ch Zjednoczonych i był emitowany od września 1976 do marca 1977. Właśnie w tym czasie „Kojak” zdobył największą popularność, a Telly Savalas został nagrodzony m.in. prestiżową statuetką Złotego Globu oraz nagrodą Emmy za swoją wybitną kreację detektywa.

Gdzie widzowie obejrzą serial „Kojak”?

Premiera „Kojaka” w Stopklatce już 9 października. Serial będzie prezentowany w popołudniowym paśmie kryminalnym, od poniedziałku do piątku, o godzinie 17:00. Powtórki wszystkich odcinków nowego sezonu z tygodnia będą emitowane w soboty od godziny 12:00 do 17:00.

