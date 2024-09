Ikoniczny serial powraca. Jest rekordzistą już od ponad 30 lat

Do sieci trafił oficjalny zwiastun 2. sezonu nominowanego do Nagrody Emmy serialu komediowego od CBS Studios – „Frasier”, z Kelseyem Grammerem w roli głównej, który po latach powraca do tego ekranowego wcielenia. Oryginalna produkcja wciąż pozostaje rekordzistą pod względem największej liczby wygranych nagród Emmy dla serialu komediowego, z 37 wygranymi i 107 nominacjami.

Co w 2. sezonie „Frasiera”?

W drugim sezonie dr Frasier Crane wraca w jednym z odcinków do swoich radiowych korzeni w stacji KACL w Seattle. To wtedy pojawią się wcześniej zapowiadane gościnne występy gwiazd, które powrócą w swoich pierwotnych rolach z serialu Frasier. Zobaczymy Dana Butlera jako Boba „Bulldoga" Briscoe, Edwarda Hibberta jako Gila Chestertona i Harrietę Sansom Harris jako diaboliczną agentkę Frasiera, Bebe Glazer.

Zdjęcia do serialu „Frasier” odbyły się przed publicznością na żywo w wytwórni Paramount Studios w Los Angeles. W nowym sezonie dalej towarzyszymy Frasierowi Crane'owi (Grammer), tym razem po powrocie do Bostonu, gdzie stawia czoła nowym wyzwaniom, nawiązuje nowe relacje i wreszcie realizuje swoje marzenie (lub dwa).

Poza Grammerem w nowym sezonie serialu występują: Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a teraz profesor uniwersytetu, Toks Olagundoye jako Olivia, współpracownica Alana i dziekan wydziału psychologii, Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego, oraz Anders Keith jako David, bratanek Frasiera.

Peri Gilpin gościnnie powraca w 2. sezonie, aby ponownie wcielić się w ukochaną rolę Roz Doyle. Inni wcześniej zapowiadani aktorzy to: Rachel Bloom, Yvette Nicole Brown, Greer Grammer, Patricia Heaton i Amy Sedaris. Legendarny reżyser James Burrows również powraca jak reżyser dwóch odcinków.

Pierwszy sezon serialu „Frasier” można oglądać wyłącznie w SkyShowtime. 2. sezon będzie miał premierę 23 września, kiedy to do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne odcinki będą dostępne co tydzień.

