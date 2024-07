Powraca jeden z najlepiej ocenianych seriali na świecie. Wiemy, kto zagra Dextera

Składający się z ośmiu sezonów serial „Dexter” miał premierę w 2006 roku. Zdobywca Złotego Globu, Michael C. Hall, zagrał w nim główną rolę Dextera Morgana – mężczyzny o złożonej osobowości, targanego wewnętrznymi wątpliwościami, który pracuje jako analityk śladów krwawych w wydziale policji w Miami, a po godzinach jest seryjnym mordercą.

Produkcja stała się jednym z najbardziej cenionych seriali w amerykańskiej telewizji, zdobywając wiele nominacji do Emmy i Złotego Globu dla najlepszego telewizyjnego serialu dramatycznego, a także prestiżową nagrodę Peabody Award w 2008 roku. „Dexter” dwukrotnie został też uznany przez Amerykański Instytut Filmowy za jeden z 10 najlepszych seriali w historii. W 2013 roku Amerykańska Gildia Scenarzystów umieściła go na swojej liście „101 najlepiej napisanych seriali telewizyjnych".

O czym opowie „Dexter: Original Sin”?

Teraz twórcy oryginału pracują nad tytułem „Dexter: Original Sin” – długo wyczekiwanym prequel nominowanego do Emmy serialu. Nowy 10-odcinkowy thriller rozgrywa się 15 lat przed historią, którą widzowie znają z popularnego serialu Showtime. Jest to opowieść o narodzinach ulubionego seryjnego mordercy Ameryki. Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu ponownie został nominowany do nagrody Emmy Clyde Phillips („Dexter”, „Siostra Jackie”).

Akcja serialu rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera (Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry'ego (Slater), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.

Kto zagra Dextera w „Dexter: Original Sin”?

Ogłoszona została także obsada serialu „Dexter: Original Sin” (uprzednio zatytułowanego „Dexter: Origins”). Patrick Gibson („Cień i kość”) zagra tytułowego Dextera Morgana; zdobywca Złotego Globu Christian Slater wcieli się w Harry'ego Morgana, przybranego ojca Dextera i detektywa z wydziału zabójstw; Molly Brown zagra młodszą siostrę Dextera, Debrę Morgan.

Patrick Dempsey dołączy z kolei do obsady stałej serialu i zagra Aarona Spencera, kapitana wydziału zabójstw policji w Miami, który od kilkudziesięciu lat jest w związku z Harrym Morganem. Sarah Michelle Gellar dołączy do obsady gościnnie jako Tanya Martin, szefowa CSI w Departamencie Policji w Miami i nowa szefowa Dextera Morgana.

Patrick Gibson jest znany jest znany z serialu „Cień i kość”. Inne produkcje z jego udziałem to m.in. „The OA”, „Good Girl Jane” i „Property of the State” – ten ostatni przyniósł mu nagrodę Irish Film and Television Award dla wschodzącej gwiazdy roku 2017.

„Dexter: Original Sin” pojawi się na platformie SkyShowtime. Już można na niej oglądać wszystkie sezony „Dextera”.

