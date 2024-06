Ukochany ironiczny serial powraca. Znamy szczegóły o nowych postaciach

„The Boys” powracają z trzymającym w napięciu 4.sezonem, zawierającym złożone postacie, pełną zwrotów akcję i charakterystyczną, ironiczną fabułę, którą pokochali widzowie.

Tym razem świat znajduje się na skraju upadku. Mimo panowania Homelandera, który umacnia swoją władzę, Victoria Neuman zbliża się do zdobycia fotela w Białym Domu. Butcher, któremu zostało tylko kilka miesięcy życia, stracił syna Bekki oraz stanowisko lidera Boysów. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego bohaterowie muszą znaleźć sposób na współpracę i uratowanie świata, zanim będzie za późno.

Nowe postaci w 4. sezonie „The Boys”. Jakie moce mają Sister Sage i Firecracker?

W nowym sezonie do szeregów The Seven dołączą dwie zupełnie nowe superbohaterki. Pierwszą z nich jest Sister Sage, grana przez Susan Heyward. -Sage jest najmądrzejszą osobą na świecie. Jednak irytuję ją to, że przez to, że jest Afroamerykanką, nikt jej nie słucha. Jest lekceważona pomimo jej niezwykłej mądrości – powiedział showrunner i producent wykonawczy Eric Kripke.

Kolejnym potężnym wzmocnieniem The Seven jest Firecracker, grana przez Valorie Curry. – Prawdziwą supermocą Firecracker jest jej inteligencja emocjonalna i umiejętność czytania ludzi, oraz to, że może krzesać ogień pstryknięciem palca – niczym zapalniczką Zippo. Jest także doskonałą wojowniczką – przekazała sama aktorka.

Podobnie jak Sister Sage, Firecracker łączy więź z Homelanderem, lecz ma ona bardziej matczyny charakter. – Jej relacja z Homelanderem jest bardzo jednostronna, przez co stara się wykorzystać swoją wiedzę i supermoc do tego, by lepiej go zrozumieć – opisała Curry.

„The Boys”. Kiedy zadebiutują odcinki 4. sezonu?

4. sezon serialu „The Boys” zadebiutuje na całym świecie w czwartek 13 czerwca. Tego dnia na platformie Prime Video swoją premierę będą miały trzy pierwsze odcinki sezonu. Kolejne z nich będą ukazywać się co tydzień, aż do wielkiego finału sezonu 18 lipca (łącznie 8 odcinków).

Oto daty premiery poszczególnych odcinków:

13 czerwca 2024 r. Odcinki 1., 2. i 3.

20 czerwca 2024 r. Odcinek 4.

27 czerwca 2024 Odcinek 5.

4 lipca 2024 r. Odcinek 6.

11 lipca 2024 Odcinek 7.

18 lipca 2024 r. Odcinek 8. – finał sezonu

