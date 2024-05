Celine Dion w poruszającym wideo do fanów. „Jak nie dam rady chodzić, będę się czołgać”

W grudniu 2022 roku Celine Dion ogłosiła światu, że choruje na zespół sztywności uogólnionej. Osoby chore na to schorzenie doświadczają sztywności całego ciała, którym towarzyszą bolesne i bardzo silne skurcze mięśni, nasilane przez bodźce egzogenne, ruchy lub emocje. Skurcze prowadzić mogą do zniekształceń kręgosłupa, przerwania mięśni i złamań kości. Z tego względu chory może też upadać – trudno mu utrzymać koordynację ruchową. Choroba sprawiła, że wokalistka była zmuszona odwołać światową trasę koncertową.

Celine Dion we wzruszającym wideo do fanów

Teraz artystka, która sprzedała ponad 200 mln egzemplarzy swoich płyt na całym świecie, postanowiła stworzyć „list miłosny do fanów” poprzez dokument o tym, z czym się mierzy. Film „I am: Celine Dion” wyreżyserowała nominowana do Oscara Irene Taylor.

Autorka takich hitów, jak „My Heart Will Go On”, „All by Myself”, „My Heart Will Go On” czy „The Power od Love”, niezwykle wzruszona, nie ukrywając bólu, opowiada w nowym zwiastunie o swojej chorobie.

– Nie byłam gotowa, by powiedzieć to wcześniej – przyznaje. Potem mówi o tym, jak ważne w jej życiu są koncerty i kontakt z fanami. – Nie jest ciężko zagrać koncert, ale bardzo ciężko jest go odwołać. Tęsknię za tym, tęsknie za ludźmi. Ale jeżeli nie dam rady biegać, będę chodzić, a jeżeli nie dam rady chodzić, będę się czołgać – mówi płacząc piosenkarka.

Film „I am: Céline Dion” zadebiutuje na Prime Video 25 czerwca.

Czytaj też:

Celine Dion pojawiła się na gali Grammy 2024. „Jestem szczęśliwa, że tu jestem”Czytaj też:

To na Netflix masowo oglądaliśmy rok temu. Polacy uwielbiali te seriale