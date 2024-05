TVP poważnie podpadło 2 mln widzów. Fani serialu „Matylda” są wściekli!

Co niedzielę prawie 2 miliony widzów zasiadało przed telewizorami, aby na antenie Telewizji Polskiej śledzić losy bohaterów serialu „Matylda”. Produkcja w reżyserii Krzysztofa Langa miała swój finał w niedzielę 26 maja. Po emisji odcinka w sieci zawrzało.

O czym jest serial „Matylda”?

Serial „Matylda” opowiadał o mieszkańcach Brzeziny, którzy wiodą życie pełne emocjonalnych rozterek i ziemiańskich intryg, na tle przełomowych momentów w historii Polski po poowstaniu styczniowym.

W środku toczącej się emancypacji kobiet, współpracy z rosyjskim zaborcą i emigracji zarobkowej, poznajemy tytułową 18-letnią Matyldę Blińską, którego ojca zesłano na Sybir. Dziewczyna została oddalona od bliskich i postanawia uciec w końcu z lubelskiej pensji właśnie do Brzeziny. Tam poznaje swoją pierwszą miłość i odkrywa skrywane przez lata tajemnice rodzinne.

Internauci wściekli z powodu zakończenia serialu „Matylda”

Okazuje się, że wbrew temu, że do tej pory popularne seriale TVP kończyły się raczej „happy endem”, tym razem twórcy postaowili iść w innym kierunku. „Matylda” zakończyła się bowiem „zwycięstwem” czarnego charakteru serialu Rubina, który od pierwszego odcinka prześladował tytuową bohaterkę. 18-latka rodzi mu dziecko, a Rubin wkrótce potem odbiera jej dziecko. Widzowie są załamani z powodu takiego obrotu spraw. Co więcej, zarzucają produkcji, że nie wyjaśniła wielu wątków.

„Niestety prawda,kiepskie zakończenie odcinka i brak dalszych”; „Nie jest wiadome czy Izabela przeżyła, czy uda im się prowadzić spokojne życie bez Rubina, co z ojcem Matyldy oraz co z dzieckiem”; „Zakończenie to jakiś dramat”; „Zakończenie to chyba jakaś pomyłka reżysera”; „Trochę bez sensu się skończyło”; „Beznadziejny koniec”; „Dziwię się aktorom którzy czytali scenariusz że wzięli udział w tak debilnie kończącym się serialu. Normalnie kwas”; „Serial super nakręcony ale zakończenie na odczep się”; „Co za wredny scenarzysta napisał takie zakończenie”; „Może napiszmy jakiś list czy coś takiego, że bardzo prosimy o kontynuację, aby wiedzieli ile ludzi czeka na ten film i może fundusze sią wtedy znajdą” – piszą załamani widzowie.

Czy będzie 2. sezon serialu „Matylda”?

Nic nie zwiastuje też tego, że mogłoby powstać kolejne odcinki serialu. Chociaż „Matylda” to bardzo popularna produkcja, TVP ma brakować funduszy na wyprodukowanie następnej odsłony. Co ciekawe to wszystko pomimo faktu, że Ilona Łepkowska już napisała scenariusz do 2. sezonu.

Wszystkie odcinki serialu „Matylda” dostępne są na TVP VOD.

