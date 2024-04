HBO Max zabiera widzom największe hity. Jeszcze zdążysz je obejrzeć!

Co miesiąc platformy streamingowe pozbywają się częściowo produkcji ze swoich bibliotek. Jest to smutny czas dla wszystkich, którzy oglądanie danej produkcji odłożyli na później. Nagle może okazać się, że została ona usunięta. Warto zatem być na bieżąco, śledzić wszelkie aktualizacje i mieć pewność, że nie przegapimy momentu na obejrzenie danego filmu i serialu.

Do 30 kwietnia z HBO Max zniknie cała masa naprawdę dobrych filmowych klasyków. Platforma pozbywa się też wysoko ocenianych nowości, w tym tytułów, które swoje premiery miały w 2023 roku. Sprawdź, co warto nadrobić, nim będzie za późno.

„Gdzie śpiewają raki” – do 16 kwietnia

Historia rozgrywa się w połowie XX wieku w Karolinie Północnej. Opowiada o Kyi, która została porzucona przez rodzinę i samotnie dorasta na bagnach z dala od cywilizacji. Nie jest jednak taka, jak uważają mieszkańcy najbliższego miasteczka – Barkley Cove. Jest bardzo wrażliwą i inteligentną dziewczyną, której brakuje bliskości i dotyku drugiego człowieka. Sprawy się komplikują, gdy jej były chłopak zostaje znaleziony martwy. Na Kyę pada podejrzenie o morderstwo.

„Stewardessa” – do 20 kwietnia

Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

„Po maju”

W 1971 roku francuski licealista Gilles daje się porwać przez ducha tamtych burzliwych czasów. Rozdarty między solidarnością z przyjaciółmi a osobistymi ambicjami, zakochuje się w Christine.

„Dzikość”

Link mieszka w przyczepie na wschodnim wybrzeżu ze swoim przemocowym ojcem i młodszym przyrodnim bratem. Kiedy chłopak odkrywa, że jego matka z Mi'kmaw może nadal żyć, zapala w nim nadzieja na lepsze życie i chęć ucieczki.

„Alf”

Tytułowa postać to kosmita z planety Melmack, który się rozbił i trafił do rodziny Tannerów. I tak oto zaczynają się kłopoty tej rodziny. W szczególności kota rodzinny, który do tej pory był bezpieczny a teraz uważać musi na Alfa, smakosza kotów. Serial jest przepełniony gagami i żartami wynikającymi z próby przystosowania się Alfa do życia na ziemi oraz rodzinny próbującej przystosować się do życia z tym sympatycznym futrzanym kosmitą.

„8 mila”

Film oparty na biografii kontrowersyjnego rapera Eminema. Opowiada o tygodniu z życia muzyka Jamesa Smitha, Jr., który poszukuje swojej tożsamości i sensu życia.

„Cień”

Pełne tajemnic Królestwo Pei pogrążone jest w mroku spisków i rywalizacji o władzę, w której nawet intencje samego króla nie są jasne. Legendarny dowódca chcąc ocalić Pei przed wpływem swoich największych wrogów, sięga po skrywaną sekretnie broń – swój cień, który odtąd będzie stawiał czoła jego przeciwnikom.

„Na pięści”

Była mistrzyni bokserska rozpoczyna walkę swojego życia, gdy wyrusza na poszukiwanie zaginionej siostry.

„Val”

Od ponad 40 lat Val Kilmer dokumentuje swoje życie i rzemiosło poprzez filmy i wideo. Ten surowy obraz zapewnia spojrzenie na to, co to znaczy być artystą i złożonym człowiekiem.

„Kochankowie i niedźwiedź”

Lucy i Roman mieszkają w pobliżu bieguna północnego. Bohaterowie zmagają się z poczuciem izolacji.

„Zimnicea”

Historia opowiadająca o tym, co naprawdę wydarzyło się w mieście Zimnicea w Rumunii 4 marca 1977 roku, w dniu wielkiego trzęsienia ziemi.

„Uległość”

Lúcia zostaje zgwałcona przez męża i wnosi przeciwko niemu zarzuty. Walczy z portugalskim systemem prawnym, aby zmusić męża do poniesienia odpowiedzialności za jego czyny.

„Sindżar”

Film śledzi losy trzech różnych kobiet, których życie i rodziny zostają zniszczone przez ISIS, a one same odnajdują swoje przeznaczenie w zemście.

„Tajemnice Los Angeles”

Akcja toczy się na początku lat 50 XX wieku. Los Angeles stwarza możliwości tym, którzy marzą o szybkiej karierze i wielkich pieniądzach – nawet za wszelką cenę. Z problemami tego miasta muszą radzić sobie stróże prawa. Świat narkotyków, nielegalnych interesów czy politycznych szantaży nie daje się łatwo okiełznać, tym bardziej, że nawet sami funkcjonariusze policji mają na sumieniu różne przestępstwa. Jack, Bud i Ed – trzej policjanci, próbują rozwiązać zagadkę masakry w nocnym barze. W trakcie śledztwa poznają mroczne tajemnice Los Angeles.

„Czas mroku”

Europa upada, płonąc w pożodze wojny. Państwa sprzymierzone wciąż przegrywają potyczkę z wojskami nazistowskimi. Armia brytyjska zdana jest na własne siły we Francji. 300 tysięcy brytyjskich żołnierzy stacjonuje na plażach Dunkierki. W tych okolicznościach rząd Chamberlaina podaje się do dymisji. Nowym premierem Wielkiej Brytanii zostaje Winston Churchill. Jest 10 maja 1940 roku. Przed Churchillem być może najtrudniejsza decyzja w życiu – negocjować z nazistami pakt pokojowy, który ocali brytyjski naród przed koszmarem wojny, czy ponieść niemożliwe do przewidzenia koszty i stanąć naprzeciw wroga?

„Goście”

Rodzina z Danii jedzie odwiedzić poznaną na wakacjach rodzinę z Holandii. Miły w założeniu weekend zmienia się w koszmar.

„Negocjator”

Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.

„Na zawsze Laurence”

W trzydzieste urodziny Laurence wyjawia swojej dziewczynie, że chce być kobietą. Oboje stawiają czoła procesowi zmiany płci.

„Czas zabijania”

Grupa adwokatów, broniąc w sądzie czarnoskórego mężczyznę, który zabił gwałcicieli swojej córki, ściąga na siebie poważne niebezpieczeństwo.

„Człowiek w ogniu”

Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.

„Bodies Bodies Bodies”

W odosobnionej rodzinnej rezydencji grupa bogatych 20-latków postanawia zagrać w Bodies Bodies Bodies – grę, w której jeden z nich jest potajemnie „zabójcą”, podczas gdy reszta próbuje „uciec”. Sprawy przybierają gorszy obrót, gdy zaczynają pojawiać się prawdziwe ciała, uruchamiając paranoidalny i niebezpieczny łańcuch wydarzeń.

„Nie martw się, kochanie”

Lata 50. Gospodyni domowa mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności, zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice.

