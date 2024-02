Wiemy, co z nową edycją „Rolnik szuka żony”. Co się zmieni?

Program „Rolnik szuka żony” jest jednym z najchętniej oglądanych formatów typu reality show w polskiej telewizji. Od 2014 roku format prowadzi Marta Manowska.

W show występuje grupa singli – rolników lub rolniczek, którzy poprzez udział w programie chcą znaleźć towarzyszkę lub towarzysza życia. W odcinku zerowym widzowie poznają ich sylwetki, a potem zainteresowani ich poznaniem, są proszeni o przysłanie listów do danego uczestnika. W kolejnych etapach prowadzący gospodarstwa decydują, kogo z nich chcą zaprosić do siebie w celu poznania.

Emisja każdej edycji show przypada na jesienny sezon telewizyjny. W ostatniej, 10. edycji programu, miłość znaleźli rolnik Waldemar i rolniczka Anna.

Kiedy odcinek zerowy 11. edycji „Rolnik szuka żony”?

Jeszcze w styczniu 2024 roku produkcja „Rolnik szuka żony” na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych podkreślała, że wciąż trwa nabór zgłoszeń do formatu. „Prowadzisz klasyczne gospodarstwo, masz szklarnię, nietypową hodowlę, a do szczęścia brakuje Ci tylko kogoś, z kim mógłbyś dzielić każdy swój dzień? My wiemy, jak Ci pomóc. Dowodem na to, są wszystkie pary, które powstały dzięki nam” – zachęcano potencjalnych uczestników.

Z informacji portalu Wirtualne Media wynika, że już wybrani zostali uczestnicy 11. edycji programu. Mimo wielu zmian, które od grudnia zaszły w TVP, zostaną oni zaprezentowani – tak, jak dotychczas – podczas tzw. odcinka zero, który wyemitowany zostanie w czasie Świąt Wielkanocnych. Epizod ma być już w trakcie przygotowywania.

Cały 11. sezon programu „Rolnik szuka żony” będzie miał z kolei swoją premierę, jak co roku, jesienią. Prowadzącą pozostaje Marta Manowska – ulubienica widzów TVP, która prowadzi też format „Sanatorium miłości”.

W „Rolnik szuka żony” będą pary LGBT?

W styczniu produkcja „Rolnik szuka żony” odpowiadała na pytania fanów programu na Instagramie. Jedna z nich szczególnie zdziwiła fanów.

„Czy osoby LGBT też mogą się zgłaszać?” – zapytał jeden z internautów.

„Zapraszamy, miłość nie wyklucza” – odpowiedziała produkcja, dodając na końcu emotikonę serca.

Do tej pory, we wszystkich edycjach show, nie było ani jednej pary lesbijek czy gejów. Według tej jasne deklaracji od TVP, teraz może się to zmienić.

