Twórcy „Świata według Kiepskich” przewidzieli przyszłość? Lata temu mówili o Trzeciej Drodze

Internauci i media zauważyli, że główny bohater serialu „Świat według Kiepskich”, już kilkanaście lat temu przewidział, że powstanie koalicji wyborczej Trzecia Droga. Trudno uwierzyć, że 13 lat temu scenarzyści wpadli na pomysł, który ziścił się w rzeczywistości.

W „Świecie według Kiepskich” lata temu mówiono o partii Trzecia Droga

W 327. odcinku „Świata według Kiepskich” Ferdynand Kiepski postanowił opowiedzieć o swoich poglądach żonie Halinie Kiepskiej. Kiedy kobieta szykowała się do pracy w szpitalu (bohaterka jest pielęgniarką), bezrobotny Ferdynand, czytając gazetę, przedstawił swoje pomysły na polityczną przyszłość Polski. Podkreślił, jak ważne są wybory, a przede wszystkim ostatnio prosta przed głosowaniem.

– Tu się ostateczna walka na śmierć i życie rozegra, proszę ciebie, między platformą a popisem. Bo rozumiesz, w sondażach tak jest, że jak jednemu staje, to drugiemu opada. A później, jak tamtemu opada, to temu drugiemu staje. To będzie najbrutalniejsza walka wyborcza w historii niepodległej Polski. I będą haki, Halincia, i będą teczki, i będzie Rychu, i będzie Rysiu, i będzie Lechu, i będzie Krzysiu – możemy usłyszeć w 327. odcinku polskiego sitcomu.

W dalszej części swojego wywodu tłumaczy śpieszącej się żonie, że powstanie nowa partia. – Ale ja tobie chciałem powiedzieć jeszcze, że jest trzecia droga, która się nazywa trzecia noga. To jest Halincia partia złożona z rzetelnych, prawdziwych obywatelów, patriotów kochających swój kraj. Patriotów prawdziwych, a nie idiotów, proszę ciebie – prorokował Ferdynand Kiepski.

Zapewne zarówno Andrzej Grabowski, który przez lata wcielał się w bohatera, jak i twórcy nie spodziewali się, że kilkanaście lat później faktycznie powstanie koalicja wyborcza Trzecia Droga.

