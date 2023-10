Dziś w serialu „Barwy szczęścia”. Justin ma wyniki, a Borys ulega Nowackiej!

Serial „Barwy szczęścia” jest emitowany od 2007 roku na antenie Telewizji Polskiej. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich.

Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Co wydarzyło się w czwartek w serialu? Streszczenie 2854. odcinka

Sergiusz namawia Justina, by przebadał się po nocy z Mariką i od razu zaczął leczenie pod kątem HIV. Chłopak wyznaje później lekarce, że dziewczyna nie była jedyną, z którą uprawiał seks bez zabezpieczenia – przekonany, że nie ma ryzyka zarażenia. Po badaniach i powrocie do domu, załamany, opowiada o swoich problemach Patrykowi i Sławce.

Z kolei Roma o poranku wciąż jest u Grzelaków – ku radości Aleksa, który jest wyraźnie nią zauroczony. Po południu Nowacka zagląda do sklepu i prosi przyjaciół, by nadal pomagali jej w nauce – czym irytuje Aldonę, coraz bardziej zazdrosną o uwagę, jaką poświęca dziewczynie Borys. Za to Rawiczowa naciska na syna w sprawie ślubu z Sofią, co wyraźnie nie podoba się chłopakowi.

Natalia tymczasem przyjmuje w swoim biurze Monikę – pielęgniarkę, której obiecała pomoc przy rozwodzie. A gdy Cezary zauważa później w szpitalu u klientki Zwoleńskiej długopis z logo kancelarii, nagle czuje, że jego wspomnienia zaczynają wracać.

„Barwy szczęścia”. Co dziś w serialu? Streszczenie odcinka 2855.

Łukasz wraca z Hiszpanii do stęsknionej Kasi oraz Ksawerego. Również od razu zagląda do redakcji, gdzie Wangel donosi mu o konflikcie Umińskiej z Modrzyckim. Wieczorem Błażej prosi Sadowskiego, by towarzyszył mu podczas kolejnego dziennikarskiego śledztwa, związanego z mafią i nowymi interesami Bondy.

Tymczasem Patryk i Sławka cały czas wspierają Justina. Wstępne badanie wykazuje, że Skotnicki nie jest na razie zarażony. Sergiusz postanawia odnaleźć Marikę i przekonuje Skotnickiego, by opowiedział o ich randce policji, bo dziewczyna prawdopodobnie celowo zaraża swoich partnerów seksualnych wirusem.

Roma kolejny raz prosi Borysa o pomoc w nauce, ale on tym razem odmawia, za co Aldona od razu dziękuje mężowi. Gdy żona wychodzi ze sklepu, Nowacka jednak wraca i tak adoruje Borysa, że ten w końcu ulega.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP 2 o godzinie 20:10.

