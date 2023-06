Izabella Scorupco zagrała w serialu Netfliksa! Zobaczcie, jak zmieniła się 53-latka

Izabellę Scorupco polscy widzowie znają świetnie z roli Heleny Kurcewiczównej w adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Jednak to nie wszystko. Aktorka była Natalią Simonową w 17. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda „GoldenEye” z debiutującym w głównej roli Pierce'em Brosnanem. Grała też Sarah w „Egzorcysta: Początek”, Monique w „Granicach wytrzymałości” czy Paige w „Klubie Dzikich Kotek”.

Scorupco rozpoczęła też w latach 90. XX wieku karierę modelki. Jej zdjęcia pojawiły się w magazynach „Vogue”, „Elle” czy „Glamour”. W 2001 roku pozowała nago do polskiej edycji „CKM”.

W 1989 roku nagrała własną wersję przeboju ABBA „Substitute”, a singiel rozszedł się w nakładzie miliona sprzedanych egzemplarzy. W 1992 roku nagrała debiutancki singiel „Iza”.

W lipcu 1996 roku wyszła za mąż za hokeistę Mariusza Czerkawskiego, z którym ma córkę Julię. Para rozstała się w 1998 roku. Jej drugim mężem był Jeffrey Reymond, z którym ma syna Jacoba Martina. Rozwiedli się w 2015 roku. Cztery lata później Scorupco wyszła za mąż za szwedzkiego przedsiębiorcę Karla Rosengrena. Mieszkają w Los Angeles.

Izabella Scorupco w serialu Netfliksa

Scorupco co jakiś czas wraca na plan filmowy czy serialowy. W 2019 roku zagrała w filmie „Ukryci: Pierworodny”, a teraz oglądać możemy ją w nowym serialu Netfliksa „Królowe Djursholm”.

To serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami o grupie młodych zbuntowanych kobiet, które dokonały serii włamań w latach 90., szukając mocnych wrażeń oraz zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. Przedstawia obraz świata, w którym jednym przestępstwo uchodzi na sucho, a innym nie. Scorupko wciela się w postać Mariki Eiverts, której córka jest włamywaczką. Zobaczcie aktorkę na fotkach z produkcji:

Opis serialu „Królowe Djursholm”

Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda.

Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach.

Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę.

Serial „Królowe Djursholm” oglądać można na Netflix od 5 czerwca.

