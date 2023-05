Czarny humor opakowany w różowy futerał. Kiedy premiera „No Angel”?

Wyjątkowy serial już niedługo trafi na platformę Viaplay. Stworzyła zdobywczyni nagrody Viaplay Talent Awards Eli Sophie Andrée. Mamy zwiastun i pierwsze zdjęcia.

„No Angel” – o czym jest?

Angelina to jedna z tych nastolatek, którymi każdy chciał być, ale nikt nie chciał stanąć im na drodze. Jest piękna, popularna i dobrze radzi sobie w szkole. Wśród tych cech nie znalazła się skromność, ale czemu się tu dziwić? Dziewczyna żyje pełnią nastoletniego życia, spędza czas z przyjaciółmi i sporo imprezuje. Ma jednak sekret, o którym nie wiedzą nawet jej bliscy przyjaciele. Serial „No Angel” to szczypta czarnego humoru wymieszana z horrorem, ale takim zapakowanym w różowy, błyszczący futerał.

„No Angel” czyli połączenie krwi i różu

Autorką serialu „No Angel” jest zdobywczyni nagrody Viaplay Talent Awards Eli Sophie Andrée. Plebiscyt ma na celu wspieranie młodych, utalentowanych twórców z krajów nordyckich.

– Jako twórczyni serialu „No Angel” z niecierpliwością czekam na premierę. Mogę się tylko domyślać, że podobne uczucie towarzyszy rodzicom oczekującym na przyjście potomka na świat. Mam nadzieję, że połączenie krwi i różu przypadnie widzom do gustu, ale przede wszystkim chciałabym, by dobrze przyjęli Angelinę. Dotychczas należała tylko do mnie, teraz mam okazję przedstawić ją również szerokiej publiczności – powiedziała Eli Sophie André.

Nowa produkcja „No Angel” pojawi się na Viaplay już 11 maja 2023 roku. Zobaczcie zwiastun i pierwsze zdjęcia z promujące obraz Eli Sophie Andrée.

