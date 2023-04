Co oglądać w weekend na Netflix? Nowości w serwisie

Na Netflix obejrzycie już nowy sezon popularnych „Pracujących mam”, „Firefly Lane” czy „Łasucha”. Z nowości zobaczycie takie tytuły jak „Pielęgniarka”, polskie „Gorzko, gorzko!”, „Miłość i muzyka” czy „Alias”. Sprawdźcie wszystkie tytuły na liście i przekonajcie się czy coś was zainteresuje.

Nowości Netflix. Co obejrzeć w weekend?

„Pielęgniarka”

Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów.



„Gorzko, gorzko!”

Podrywacz zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć "tak" innemu facetowi.



„Miłość i muzyka”

Nikt nie może i nikt nie powinien żyć bez miłości – taki wniosek płynie z serialu biograficznego o życiu słynnego argentyńskiego rockmana Fito Páeza.



„Pracujące mamy”, sezon 7.

Cztery kobiety z Toronto kończą urlop macierzyński i wracają do pracy. Połączenie życia zawodowego i rodzinnego okazuje się jednak trudniejsze niż myślały.



„Alias”

Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.



„Niezręczny weekend”

Weekend mający upamiętnić zmarłego przyjaciela przybiera kłopotliwy obrót, gdy zaskakujący gość doprowadza do konfliktów w zżytej grupie znajomych.



„Swatka”

Mężczyzna zauroczony piękną stażystką ze swojego biura wyrusza za nią do pustynnego kurortu opanowanego przez niezwykłe



„John Mulaney: Baby J”

Chaotyczna interwencja. Burzliwy odwyk. Po kilku dziwnych latach John Mulaney dziarsko wraca na scenę.



„Łasuch”, sezon 2.

Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



„Firefly Lane”, sezon 2., część 2.

Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?



„Reksin”, sezon 3.

Reksin – w połowie rekin, a w połowie pies – ma złote serce i uwielbia paluszki rybne. Razem ze swoim właścicielem i przyjacielem Maksem przeżywa fantastyczne przygody.



„Goldin: Raj kolekcjonerów”

Ken Goldin i jego zespół ekspertów dostarczają widzom mnóstwa wrażeń w programie o domu aukcyjnym specjalizującym się w rzadkich przedmiotach kolekcjonerskich.Czytaj też:

Sześć dobrych nowości na Netflix. To warto obejrzećCzytaj też:

Najpopularniejsze seriale w historii Netflix. TOP 10 wszech czasów