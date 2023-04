Pierwszy polski serial od SkyShowtime. O czym opowie „Warszawianka”?

Serial SkyShowtime Original Warszawianka wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Autorem zdjęć jest Piotr Uznański.

W rolę głównego bohatera serialu wcielił się Borys Szyc. W pozostałych rolach wystąpili: Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zofia Wichłacz, Paulina Gałązka, Jan Peszek, Maja Pankiewicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Marta Ścisłowicz, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz i Milena Goździela.

„Warszawianka”. O czym będzie serial?

Serial „Warszawianka” opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona – nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich.

Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

– Są ludzie, którzy dodają koloru do naszego życia – sami jednak żyją na granicy czerni. Warszawianka to historia Franka 'Czułego' – czterdziestolatka, który wciąż jest nastolatkiem. Najlepszego i najgorszego ojca na świecie. Uwikłanego w miasto bajeranta. Dobrego faceta, który wciąż podejmuje złe decyzje. Wciąż zakochanego mężczyzny, który nie ma pojęcia, jak kochać. Niewielu jest takich gości jak Czuły i wierzę, że widzowie wciągną się w tę opowieść, ponieważ wielu z nas odnajdzie w jego historii część siebie. SkyShowtime pokazało pełne zaangażowanie i wsparcie dla serialu i jest świetnym miejscem dla "Warszawianki" – powiedział Jakub Żulczyk, autor scenariusza.

Jacek Borcuch, reżyser serialu zaznaczył, że dla niego "Warszawianka" to serial o wolności. – Wolności od i wolności do. Z jednej strony to ucieczka od coraz mocniej zaciskającej się pętli norm: społecznych, moralnych czy kulturowych. Z drugiej, parafrazując Houellebecqa, to opowieść o próbie poszerzenia pola walki – czyli możliwości, niczym nieograniczonej wolnej woli. To zdecydowanie serial dla ludzi dorosłych. Bardzo w poprzek wszystkiemu co powstaje – dodał.

Produkcja liczy jedenaście 40-minutowych odcinków. SkyShowtime zapowiada, że premiera serialu już w czerwcu tego roku.



Czytaj też:

Netflix ogłosił nową kolekcję filmów animowanych. Oto, co nas czekaCzytaj też:

Strzał na planie filmu Vegi, oskarżono byłego żołnierza GROM-u. „Sprawiedliwości stało się zadość”