W „Barwach szczęścia” Klara informuje Huberta, że nie zamierza wracać do Polski

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Sławka pomaga Vincenzo dostarczyć zupę dla zakonników i odkrywa, że w klasztorze mieszka Kornel, udając "brata Eryka". Modrzycki proponuje Weronice współpracę i ma pomysł, jak wytropić pieniądze, które stracił Wangel. Gdy reporter odnajduje dom, w którym Alessandro ukrył się razem z Anitą, koleżanka pomaga mu wywabić oszusta na zewnątrz, by mógł zakraść się do środka i zrobić zdjęcia. Włoch atakuje dziewczynę, a wtedy na miejscu zjawia się policja i Alessandro zostaje w końcu aresztowany – razem z kochanką.

Hubert szykuje Marysię do wyjazdu z Agatą do USA, coraz bardziej stęskniony za Klarą, kiedy nagle żona zapowiada mu przez telefon, że wcale nie ma zamiaru wracać do Polski.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

