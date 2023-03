„Barwy szczęścia”. Marek przekaże Kępskiemu ważne informacje o Iwonie

Anita tłumaczy się przed Kasią ze zdjęcia, które przesłała inwestorom, nazywając swoje oszustwo ruchem PR-owym i przyznaje, że budową apartamentów kieruje jej znajomy – Alessandro. Sadowska traci jednak do przyjaciółki zaufanie i wspólnie z Łukaszem postanawiają powiedzieć Izie oraz Wangelowi o tym, jak naprawdę mają się sprawy na Sycylii.

Marek jest przygnębiony po powrocie z USA z powodu rozstania z Wioletką. Umawia się na spotkania z Kępskim i Hubertem, przekazując im ostatnie newsy o Iwonie. Tomasz nawet nie próbuje ukryć, jak bardzo zdrada ukochanej nadal go rani. A Pyrka sugeruje Markowi, że powinien odebrać córkę jego siostrze i przywieźć ją do Polski. Zachowanie syna krytykuje również Krystyna przekonana, że zostawiając małą w Stanach, popełnił błąd.

Tymczasem Olga nagle milknie i gdy Złoty próbuje się z nią skontaktować, nie odbiera jego telefonów. Luiza jedzie z przyjaciółmi ze squatu do schroniska, by wybrać psiaka do adopcji. Dziewczyna wraca jednak do domu bez zwierzaka, ale za to z planem, jak pomóc podopiecznym schroniska w znalezieniu nowych właścicieli. Prosi Weronikę o pomoc w nagłośnieniu swojej akcji.

Serial „Barwy szczęścia”

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

