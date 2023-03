Grażyna ma spięcie z Kacprem. Co jeszcze dziś w „Pierwszej miłości”?

Akcja serialu „Pierwsza miłość” rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo (Gajków, Ratowice), niedaleko Wrocławia. Produkcja gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Streszczenie nowego odcinka „Pierwszej miłości”

Kalina bardzo przejmuje się przygotowaniami do urodzin Marlenki. Chce, żeby wszystko wypadło jak najlepiej zwłaszcza, że na uroczystość zaprosiła też ojca, z którym jej siostra Magda nie ma najlepszego kontaktu.

Natomiast Dorota nie ma pojęcia, jak powiedzieć Wekslerowi o propozycji Lipińskiego. Wenerski chce spędzić wieczór z Marysią i jej córką, aby ta lepiej go poznała. O dziwo, Julka przystaje na tę propozycję.

Grażyna chce wiedzieć, dlaczego Kacper po godzinach przyjmuje dodatkowych pacjentów i na czyj koszt są te wizyty. Obawia się, że może to wpłynąć na opinię, a tym samym pozycję kliniki na rynku. Dochodzi do nieprzyjemnej rozmowy. Marysia próbuje być mediatorem w tym konflikcie, ale to jeszcze bardziej zaognia sytuację.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

