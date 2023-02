Małgorzata ukrywa przez córką prawdę o Cezarym. Co jeszcze w „Barwach szczęścia”?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Małgorzata postanawia zniechęcić Natalię do dalszych kontaktów z Cezarym, ale ukrywa przed córką, że widziała go z inną, co na nowo niepokoi Jerzego. Prawniczka umawia się z Rawiczem na kawę i przy okazji poznaje także Sofię. Aldona wciąż niepokoi się o Aleksa i prosi Borysa, by porozmawiał z nastolatkiem o seksie oraz odpowiedzialności. Sama próbuje przywrócić Ewie nadzieję na lepsze jutro.

Tymczasem Jowita wyznaje ojcu, że wcale nie pragnie zemsty, tylko nowego początku i namawia Kornela na kolejny, ryzykowny biznes, cały czas współpracując z Celiną i podstępem nakłaniając seniora, by zainwestował pieniądze, które ukradł mafii.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

