Wszystko, co wiemy o 6. sezonie „The Crown”. Zobaczymy wypadek księżnej Diany?

Fabuła 5. sezonu „The Crown” zakończyła się w 1997 roku, kiedy księżna Diana została zaproszona na wakacje do St. Tropez z Mohamedem Al-Fayedem (zginęła tego samego roku, w sierpniu). Sezon 6. rozpocznie się prawdopodobnie w tym samym miejscu i opowie o wydarzeniach, rozgrywających się aż do 2001 roku.

Kto zagra w 6. sezonie „The Crown”?

W 6. sezonie hitu Netfliksa powróci Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany. Wraca też Dominic West jako książę Karol. We wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że po wyczerpującym procesie castingowym udało się znaleźć aktorów, którzy wcielą się w księcia Williama i Kate Middleton w kolejnej odsłonie. W Williama wcieli się dwóch aktorów – młodszy Rufus Kampa i starszy Ed McVey. Middleton zagra Meg Bellamy. Serial będzie debiutem ekranowym tej całej trójki.

Nie została jeszcze obsadzona rola księcia Harry'ego. Wiadomo, że w części scen powróci do niej Will Powell. Jako królową Elżbietę II znów zobaczymy na ekranie Imeldę Staunton, Lesley Manville zagra ponownie księżniczkę Małgorzatę, Jonathan Pryce Filipa, Olivia Williams Camillę Parker Bowles, Khalid Abdali Dodi'ego Fayeda, Salim Dau Mohameda Al-Fayeda, Bertie Carvel wcieli się w Tony'ego Blaira a w jego żonę Cherie Lydię Lydia Leonard.

Z najnowszych przekazów medialnych wynika też, że w kolejnej odsłonie zobaczymy spotkanie zespołu Spice Girls z księciem Karolem w 1997 roku. Brytyjscy paparazii zrobili zdjęcia na planie serii, gdzie widać aktorki wystylizowane na piosenkarki z legendarnej grupy.

Czy w 6. sezonie „The Crown” przedstawiony zostanie wątek śmierci księżnej Diany?

W październiku 2022 roku portal Deadline podał, że obsada i ekipa „The Crown” przygotowuje się już do filmowania sceny śmierci księżnej Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Peter Morgan, twórca serii, wcześniej dawał jasno do zrozumienia, że na ekranie nie pokaże samego momentu zderzenia i wypadku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

– Obawialiśmy się dotarcia do tego punktu – przekazał Morgan w rozmowie z potralem. – Chociaż kontynuujemy, uczciwym jest przyznanie się do tego, że niepokoimy się trochę. Wyczuwalne jest uczucie zdenerwowania. Chodzi o to, że temat jest bardzo delikatny – dodał.

Data premiery 6. sezonu „The Crown”

Serial prawdopodobnie zadebiutuje na Netflix z ostatnim sezonem przed końcem 2023 roku.

