„Pierwsza miłość”. Laura pocałuje Wenerskiego?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Laura, pod wpływem emocji związanych z wernisażem, chce pocałować Wenerskiego. Sytuacja staje się jednak dość niezręczna. Tymczasem Kinga pokazuje Jankowi dowód, jaki znalazła w sprawie romansu Jolki i Szymona. Janek nie jest do końca przekonany, czy nagranie usprawiedliwia zachowanie nauczyciela. Natomiast Tomek broni Jolki, wierząc w jej wersję wydarzeń. Do czasu wyjaśnienia całej tej sytuacji Kinga zabrania mu spotkań z ukochaną.

Tymczasem do Szymona dzwoni Fabian i żąda spotkania twarzą w twarz. Przerażona Lucynka nie chce, by brat był wtedy sam. Kaśka postanawia zadzwonić po wsparcie. Natomiast Śmiałek robi co może, aby dopilnować upieczenia przez Kazanową idealnego ciasta z jej sekretnego przepisu. Bardzo zależy mu na wygraniu konkursu. Nie wiadomo, co było powodem nagłego zasłabnięcia Michała, jego wyniki są dobre. Marysia ma pewne podejrzenie i jest coraz bardziej przekonana o tym, że były mąż musi się jak najszybciej wyprowadzić. Niespodziewanie na poczcie głosowej pojawia wiadomość od Dominiki z pełnym trwogi nagranie

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Sylwester TVP jednak z zagraniczną gwiazdą. Kogo zobaczymy na scenie?Czytaj też:

Gąsowski znów podpadł pracownikom lotniska. Wszystkim pochwalił się na Instagramie