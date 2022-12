Gąsowski znów podpadł pracownikom lotniska. Wszystkim pochwalił się na Instagramie

Piotr Gąsowski słynie z relacjonowania w mediach społecznościowych swoich podróży, a przede wszystkim przygód, które spotykają go w tym czasie. Aktor już w opisie swojego profilu przedstawił się jako 'podrożnika półamatora'. W wyróżnionych relacjach na instagramowym koncie gwiazdora znajdziemy dokładne relacje z wycieczek do San Francisco, Kazachstanu czy Florydy.

Piotr Gąsowski relacjonuje swoje podróżnicze przygody

Piotr Gąsowski pokazuje jednak nie tylko piękne widoki i smaczne jedzenie, ale też niekomfortowe sytuacje, które przydarzają mu się dość często. Niedawno głośno było o aktorze, kiedy udał się na urlop do Malagi. Wówczas okazało się, że nie dość, że jego lot jest opóźniony, to pasażer siedzący obok „strasznie śmierdzi”. Gwiazdor nie tylko narzekał, ale też pokazał wizerunek mężczyzny. Natomiast w połowie grudnia prowadzący „Twoja twarz brzmi znajomo” udał się do USA. Jednak i tam podróż nie przebiegła zgodnie z prawem. W mediach społecznościowych pochwalił się zatrzymaniem przez straż graniczną na lotnisku, a chwilę później przez amerykańską policję.

Piotr Gąsowski znów zwrócił na siebie uwagę służb na lotniku

Teraz Piotr Gąsowski kolejny raz naraził się służbom. Aktor i prezenter spędzał rodzinny urlop w Hiszpanii, razem z dwójką swoich dzieci: synem Jakubem, którego matką jest Hanna Śleszyńska oraz Julią, owocem w związku z Anną Głogowską. Wszyscy jednak skończyli wakacje wcześniej, a Gąsowski postanowił zostać sam. Gwiazdor ze szczegółami relacjonował pierwszą samotną podróż samolotem młodszej córki. Nagrywał wideo nie tylko z samochodu równocześnie prowadząc, ale też z lotniska, kiedy nastolatka przechodziła przez bramki. Gąsowski najwyraźniej zapomniał, że jest to zabronione. W tle słychać przedstawiciela służb, który upomina celebrytę. Ten szybko opuścił telefon, ale nie wyłączył kamer. „Obejrzyjcie do końca! Zapomniałem, że tu nie wolno filmować!” – napisał Gąsowski.

