„Korona Królów. Jagiellonowie”, czyli kontynuacja „Korony królów”. Kiedy premiera?

Nowy serial Telewizji Polskiej przedstawia dzieje Jagiellonów, a jego akcja rozpoczyna się w 1399 roku. „Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie” – czytamy w opisie serialu „Jagiellonowie”. Widzowie „Jagiellonów” zobaczą m.in. bitwę pod Grunwaldem, którą produkcja określa jako „widowiskową”.

„Korona Królów. Jagiellonowie” – obsada

W serialu główną rolę Władysława Jagiełły gra Sebastian Skoczeń, który nie ukrywa, że rola jest marzeniem każdego aktora. Skoczeń podkreślił też, że Jagiełło był ciekawym człowiekiem, z jednej strony bardzo silny, a z drugiej „bardzo ludzki ze swoimi słabościami, zazdrościami, natręctwami”. Natomiast w Annę Cylejską wciela się Milena Staszuk, a swoją bohaterkę ocenia jako kategoryczną i zero-jedynkową kobietę. Aktorka dodała, że Cylejska każde wydarzenie w swoim życiu przeżywa bardzo intensywnie, a ona stara się to przekazać widzom. W pozostałych rolach zobaczymy Agnieszkę Wagner, Mariusza Jakusa, Radosława Pazurę, Jacka Kopczyńskiego, Roberta Rozmusa, Bogdana Kalusa, Filipa Gurłacza oraz Dagmarę Bryzek.

„Korona Królów. Jagiellonowie” – ciekawostki

Co ciekawe, zdjęcia do najnowszego sezonu „Krony królów” powstawały nie tylko w studiach filmowych, ale także w prawdziwych historycznych wnętrzach zamków. Kręcono m.in. w Muzeum Zamkowym w Malborku, na Zamku w Kwidzynie, w Opactwie Cystersów w Wąchocku, w Muzeum Wsi Lubelskiej. To jednak nie koniec atrakcji dla pasjonatów historii. Zdjęcia plenerowe były tworzone między innymi na terenie parków narodowych i puszcz. W najnowszym sezonie produkcju wystąpiło 4500 aktorów, statystów, rekonstruktorów. Wrażenie robi także liczba strojów – 5500, na które łącznie zużyto 2,5 km tkanin. Na potrzeby fabuły wykonano 735 rekwizytów militarnych.

„Korona Królów. Jagiellonowie”. Kiedy emisja?

„Korona Królów. Jagiellonowie” zadebiutuje w TVP1 już 26 grudnia 2023 roku, a regularna emisja rozpocznie się 2 stycznia. Serial będzie emitowany od poniedziałku do środy o godzinie 20.30.

Czytaj też:

QUIZ z seriali. Sprawdź sięCzytaj też:

Dygant po raz pierwszy opowiedziała o porażce w „Milionerach”. Wyjaśniła, jak do niej doszło