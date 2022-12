Finał mundialu. Czy Tomasz Smokowski przejdzie do historii?

Zawód komentatora sportowego wymaga dobrego warsztatu i wyjątkowego wyczucia. W ostatnim odcinku „Karniaka” Tomasz Smokowski przekona się, że czasami warto uważać na słowa, a szczerość nie zawsze popłaca. Trener Rutkowski wykaże się jednak wyrozumiałością i pomoże znanemu dziennikarzowi przygotować się do najważniejszego meczu sezonu. Czy konsultacje u znanego szkoleniowca przyniosą oczekiwane rezultaty?

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączyła inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiadali: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Ostatni odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central, a także w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

