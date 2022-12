„Rick i Morty” z udziałem Sobla. Wcielił się w rolę wąsatego rycerza

W najnowszej odsłonie serii Sobel wcielił się w rolę wąsatego rycerza, obrońcy Słońca. Wspomnianego wojownika Rick i Morty spotykają już na początku odcinka podczas wizyty na jednej z planetoid układu słonecznego. Nie będziemy zdradzać szczegółów co dzieje się dalej, ale za to nie jest tajemnicą, że Sobel od dawna marzył o udziale w produkcji Justina Roilanda i działał, aby doszło do tej współpracy. Temat jest tym ciekawszy, że nagranie zostało zaplanowane na dzień 21. urodzin Sobla i wtedy też zrealizowane.

Powrót artysty po 9-miesięcznej przerwie rozpoczęto zatem z przytupem. 24 listopada premierę miał nowy singiel „Piękni ludzie”. Utwór zwiastowała szeroka kampania promocyjna, na którą składała się akcja outdoorowa oraz seria enigmatycznych wpisów w social mediach, które oparte były o tajemniczą księgę z bajkową, aczkolwiek mroczną historią. Opowieść snuł sam Modest Ruciński znany dubbingowiec, który podkłada głos postaci Ricka w animacji Rick i Morty.

„Rick i Morty” – o czym jest serial?

„Rick i Morty” to wyróżniony dwoma nagrodami Emmy animowany serial komediowy Adult Swim. Jego głównymi bohaterami są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. W każdym 30-minutowym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

Produkcja była najpopularniejszym serialem komediowym we wszystkich telewizjach kablowych w 2017, 2019 i 2021 roku w USA. Od momentu startu HBO Max jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na platformie zarówno w USA, jak i na świecie. Globalnie w telewizji linearnej, cyfrowej i w serwisach streamingowych obejrzano go ponad 10 miliardów razy.

Czytaj też:

QUIZ z polskich kabaretów. Sprawdź, jak dobrze je znasz!Czytaj też:

Lista tygodniowych nowości na Netflix. Co obejrzymy w najbliższych dniach?