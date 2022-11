„Barwy szczęścia”. Renata okłamuje Damiana. Umówi się z młodszym kochankiem

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Renata przetańczyła z Biniem pół nocy i w efekcie umawia się z nim na kolejne spotkanie. Wyznaje jednak Dominice, że cały czas jest świadoma zagrożenia. Później do Feel Good zagląda Damian, by powiedzieć Renacie o swoim rozstaniu z Anią i zaprosić przyjaciółkę do kina. A dziewczyna okłamuje Wójcika mówiąc, że umówiła się już z koleżanką. Borys opowiada Darkowi o problemach Aleksa. Piłkarz od razu zaprasza chłopaka na testy do swojego klubu. Gdy odpowiednio zmotywowany przez Janickiego Aleks dostaje się do drużyny, Grzelak postanawia trenować razem z synem tyle że w drużynie oldbojów. Klara nie może skupić się na pisaniu, bo każdy szelest w domu powoduje atak lęku. Bartosz proponuje pisarce, by na jakiś czas przeniosła się do apartamentu, który wydawnictwo użycza swoim twórcom, by mogli wyciszyć się i skupić tylko na tworzeniu.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

