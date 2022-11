„Czasem emocje łatwiej wyrazić w języku angielskim”. Borys Szyc o swojej roli w międzynarodowym serialu

Aleksandra Krawczyk, „Wprost”: W norweskim serialu „Furia” wcielasz się w niejednoznaczną postać tajemniczego mołdawskiego biznesmena Ziminova, będącego jednocześnie jednym z największych wrogów Asgeira, czyli głównego bohatera. Co ważne, mimo że pojawiał się on w pierwszym sezonie produkcji, to tylko w formie wspomnienia o nim. To trudne zagrać kogoś, kto jest wykreowany w głowach widzów?

Borys Szyc: To prawda, mój bohater funkcjonował, ale tylko w formie opowiadania.

Raczej nazwałbym to bardzo fajnym wstępem do dostania roli.

To, że widzowie budowali sobie tę postać w wyobraźni jako kogoś, kto ciągle ma się zjawić i „wisi” nad głównymi bohaterami, ale jednocześnie nie wiemy, kto to jest i nie możemy go zwizualizować, a następnie się pojawia, to wręcz wymarzona zapowiedź bohatera.

Jest coś, co dodałeś Ziminovowi od siebie?

Dodałem mu trochę człowieczeństwa.