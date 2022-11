Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu „Odwilż”. Co wiemy o kolejnej odsłonie?

„Odwilż” to pierwszy polski serial Max Original. Rozima produkcja w kwietniu 2022 roku miała swoją premierę we wszystkich krajach, w których dostępny jest serwis HBO Max. Serial wyreżyserował Xawery Żuławski według scenariusza autorstwa Marty Szymanek. W czwartek 17 listopada w Szczecinie rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu. Produkcja opowiadać będzie o dalszych losach trzydziestokilkuletniej policjantki, Katarzyny Zawiei.

W drugim sezonie w roli głównej ponownie wystąpi Katarzyna Wajda. Za produkcję tego sezonu odpowiadają: Bogumił Lipski – producent, Johnathan Young – executive producent HBO Max. Producentem wykonawczym jest Magnolia Films.

O czym był 1. sezon serialu „Odwilż”?

Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo – niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.

Pierwszy sezon serialu „Odwilż” liczy 6 odcinków i w całości dostępny jest w HBO Max.

Czytaj też:

Disney+ pokaże na żywo koncert Eltona Johna. Nie przegap tego wydarzenia!Czytaj też:

Dziś finał „Naszego Nowego Domu”! Ekipa pomoże Pani Justynie i jej córce cierpiącej na zespół Downa