Disney+ pokaże na żywo koncert Eltona Johna. Nie przegap tego wydarzenia!

Disney+ udostępnił zwiastun przybliżający nadchodzącą historyczną trzygodzinną transmisję na żywo z koncertu „Elton John: Koncert na żywo z Dodger Stadium”. "Wydarzenie pokaże brytyjskiego piosenkarza takim, jakiego widzowie nie widzieli nigdy wcześniej, oddając jednocześnie cześć ikonie i przełomowemu momentowi z 1975 roku, który ugruntował się jego światowy sukces" – czytamy. Show ma także obfitować w inne gwiazdy. Na scenie pojawią się m.in. Dua Lipa, Kiki Dee czy Brandi Carlile.

Ikona wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło

Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Eltona Johna są niezrównane pod względem rozmachu i długowieczności. Jest to jeden z najlepiej sprzedających się artystów solowych wszechczasów. Tylko na brytyjskich i amerykańskich listach przebojów ma 1 diamentowy, 32 platynowe lub multi-platynowe oraz 21 złotych albumów, a także ponad 70 przebojów z listy Top 40. Sprzedał ponad 300 milionów płyt na całym świecie.

Jest rekordzistą najlepiej sprzedającego się singla wszechczasów „Candle in the Wind 1997”, który rozszedł się w ponad 33 milionach egzemplarzy. W sierpniu 2018 roku Elton został uznany za najbardziej utytułowanego solowego artystę płci męskiej w historii list przebojów Billboard Hot 100. Obecnie zarejestrował 70 wpisów na liście Billboard Hot 100, w tym dziewięć na pierwszym miejscu i 28 na liście Top 10. W 2021 roku Elton powrócił na listy przebojów nagrań muzycznych. „The Lockdown Sessions”, album nagrany podczas pandemii COVID-19, został wydany w październiku 2021 roku i od razu zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, stając się ósmym albumem Eltona, który znalazł się na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. Jego przebój „Cold Heart (PNAU Remix)” wraz z Duą Lipą stał się prawdziwym światowym hitem, osiągając pierwsze miejsce na brytyjskich i australijskich listach przebojów.

Ostatnia taka trasa zdobywcy dwóch Oscarów i sześciu nagród Grammy

Elton John ogłosił trasę koncertową „Farewell Yellow Brick Road” w nowojorskim Gotham Hall w styczniu 2018 roku. Pięcioletnia trasa, obejmująca 5 kontynentów i ponad 350 koncertów, rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku i zapowiadała wycofanie się gwiazdy z koncertowania po ponad 50 latach w trasie. Do tej pory Elton dał ponad 4000 występów w ponad 80 krajach od rozpoczęcia swojej pierwszej trasy koncertowej w 1970 roku.

Wśród wielu przyznanych mu nagród i wyróżnień jest sześć nagród GRAMMY, w tym nagroda GRAMMY Legend, nagroda Tony i dwa Oscary, nagroda BRIT dla najlepszego brytyjskiego artysty męskiego, nominacja do Rock and Roll Hall of Fame i Songwriters Hall of Fame, Kennedy Center Honor, Legend of Live Award, 13 nagród Ivor Novello w latach 1973-2001 oraz tytuł szlachecki od Królowej Elżbiety II za „zasługi dla muzyki i działania charytatywne”.

W 1992 roku Elton John założył Elton John AIDS Foundation, która dziś jest jedną z wiodących organizacji non-profit zajmujących się walką z HIV/AIDS. Jak dotąd organizacja zebrała ponad 515 milionów dolarów na globalną walkę z HIV/AIDS. W czerwcu 2019 roku prezydent Emmanuel Macron wręczył Johnowi Legię Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie, za całokształt wkładu w sztukę i walkę z HIV/AIDS. Elton otrzymał tytuł Companion of Honor na liście noworocznych wyróżnień w 2021 roku.

Kiedy oglądać koncert Eltona Johna w Disney+?

„Elton John: Koncert na żywo z Dodger Stadium”, będzie transmitowany wyłącznie w Disney+ w poniedziałek 21 listopada o godzinie 4:55 rano czasu polskiego.