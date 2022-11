„Barwy szczęścia”. Dominika wyznaje Elizie prawdę o Soni

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Agata denerwuje się przed spotkaniem z Głowskim świadoma, że jej okres próbny dobiega końca i może znowu stracić pracę. Prezes, widząc wyniki sprzedaży, obiecuje jednak całemu zespołowi nagrody i w dodatku, by uczcić sukces, organizuje firmową imprezę. W finale Pyrka dostaje nawet firmowy samochód, a podczas wspólnej zabawy w końcu integruje się z kolegami tak skutecznie, że Kieliszewski próbuje nawet pojechać z pijaną szefową do jej domu. Na drodze mężczyzny staje jednak Patryk.

Po pierwszym treningu dziennikarze "Szoku" ledwo żyją i Umińska prosi w końcu Kasię, by poprowadziła dla dziewczyn z redakcji osobne zajęcia fitness. Łukasz od razu się tym niepokoi świadomy, że podczas ćwiczeń jego żona pozna bliżej Weronikę. Dominika wyznaje w końcu Elizie prawdę o Soni a przyszła teściowa jej kontaktów z koleżanką z dawnych czasów wcale nie popiera. Sebastian zaskakuje za to ukochaną proponując, by Sonia została u nich na dłużej po to, by łatwiej jej było porzucić prostytucję i zacząć nowe życie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

