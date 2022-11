„Karniak” – nowy miniserial komediowy. Pierwszym gościem Radosław Majdan

Sportowa kariera przemija, ale ambicje pozostają. W premierowym odcinku „Karniaka” w gabinecie Rafała Rutkowskiego pojawi się Radosław Majdan. Doświadczony golkiper będzie chciał… wrócić do gry. Po oryginalnym teście na refleks trener wpadnie na nietypowy pomysł. Widzowie przekonają się, że praca bramkarza nie musi ograniczać się do boiskowych zmagań, a była gwiazda piłki przestanie narzekać na brak zajęcia. Zobaczcie zapowiedź najnowszej komediowej serii:

„Karniak” – o czym jest serial?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Kiedy premiera serialu „Karniak”?

Pierwszy odcinek miniserialu „Karniak” już 17 listopada po godz. 22.00 na antenie Comedy Central oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska. Kolejne odcinki będzie można oglądać w każdy poniedziałek i czwartek. Emisja ostatniego epizodu będzie miała miejsce jeszcze przed finałem mundialu.

