„Pierwsza miłość”. Romantyczny wyjazd Marysi nie skończy się dobrze

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Romantyczny pobyt w hotelu zakłóca Wenerskiemu kolejny telefon od syna. Jakub wyłącza urządzenie i prosi Marysie, by to samo zrobiła ze swoim. Ma dla niej pewną poważną propozycję.

Tymczasem ekipa telewizyjna wprowadza do domu Malwiny Sarę, która jest z pochodzenia szlachcianką, prywatnie filantropką i szuka nowych doznań. Mimo że niezbyt podoba jej się wystrój mieszkania Malwiny, cieszy się z okazji, aby „pomóc” jej w zmianie stylu. Krawcowa z Nowosiółek robi Basi awanturę o niedotrzymanie warunków umowy. Szykują się kłopoty.

Natomiast Ola chwali się Ance i Julicie swoim nowym i hojnym partnerem. Mężczyzna okazuje się być znajomym Sebastiana, z którym prowadzi niebezpieczne interesy. Natomiast Julka kłóci się z Tomkiem, który nadal nie radzi sobie z emocjami po rozstaniu z Jolką. W dodatku, ze względu na nagłą sytuację to właśnie on jedzie z Julką odwiedzić Michała w klinice w Legnicy. Po drodze dochodzi jednak do niebezpiecznej sytuacji. Jak sobie poradzą?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

