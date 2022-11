„Wojenne dziewczyny”. Mareczek i Zyga zostaną rozstrzelani w lesie?

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Sońka zabiera ze sobą Mareczka na ćwiczenia. Na zajęciach nie wszystko idzie, jak powinno. Mareczek i Zyga zostają pojmani przez Niemców. Margharete uczestniczy w przesłuchaniu i rozpoznaje Zygę. Sońka ubłagał Meiera, by pomógł im znaleźć Mareczka i Zygę. Jeńcy mają zostać rozstrzelani w lesie w Wesołej. Grupa pod dowództwem Magdy i Witka zamierza ich odbić. Akcja kończy się sukcesem?

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1 i wyjątkowo w święta – jak w piątek 11 listopada 2022 roku.

Czytaj też:

QUIZ z kultowych aktorek. Pamiętacie legendy kina?Czytaj też:

Quiz. Rozpoznasz polski serial po jednej historii?