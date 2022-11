Marcin Meller odchodzi z TVN24. Zdradził powód

Marcin Meller był prowadzącym kultowy program TVN24 „Drugie śniadanie mistrzów” przez czternaście lat. Format emitowany był w sobotnie południe, a gośćmi prowadzącego byli ludzie z kultury i sztuki, z którymi rozmawiał na temat bieżących społecznych i politycznych wydarzeń. Jak się jednak okazuje, przed fanami „Drugiego śniadania mistrzów” jeszcze tylko jeden odcinek.

Marcin Meller zrezygnował ze współpracy z TVN24

Marcin Meller w długim wpisie poinformował, że ostatni odcinek jego programu pojawi się na antenie w sobotę 19 listopada. Gwiazdor zdradził, co jest powodem jego decyzji. C„ytując klasyka: wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Po blisko czternastu latach zarwanych weekendów czas powiedzieć stop. Uwielbiam swój program, to były cudowne spotkania, poznałem tłum przeciekawych ludzi, a że jeżdżę bardzo dużo po Polsce, regularnie spotykając się z czytelnikami, wiem, że jak Polska długa i szeroka, wszędzie mieszkają fani Drugiego Śniadania Mistrzów, dla których sobotnie południa były miły rytuałem jak spotkania z przyjaciółmi” – czytamy.

Dziennikarz przyznał jednak, że mimo żalu, czas zadbać o samego siebie i swój czas. „Wiem to wszystko, łezka kręci się w oku, ale już nie daję rady, po prostu. Czas ucieka, wieczność nie czeka, starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy” – wyznał Marcin Meller. Dodał jednak, że nie jest to ostateczna decyzja. „Jednak nie mówię »żegnajcie«, a tylko »do widzenia«. Zawieszam współpracę z tvn24 w przyjaznej atmosferze, więc kto wie, co przyniesie przyszłość” – napisał.

W dalszej części postu Meller zdradził, że obecnie pisze kolejną powieść. Do pożegnalnego wpisu dołączył zdjęcie z gości pierwszego odcinka Drugiego śniadania mistrzów. Na fotografii widzimy Muńka Staszczyka, Andrzeja Mleczko i Bogusława Lindę.

