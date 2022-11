„Pierwsza miłość”. Samuel uda się naprawić relację z Weroniką?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Lokaj Eustachy jest zażenowany zachowaniem Dominiki pod nieobecność Edwarda. Wizyta jej kochanka przelewa szale goryczy. Edward nie może tego znieść i postanawia wypisać się z kliniki i natychmiast wrócić do domu. Jak rozprawi się z krnąbrną córką i jej ukochanym? Natomiast Dorota stara się wrócić do pełni sił i nie dopuścić, by wygasło jej wewnętrzne światło, o którym mówił Brian. Chce się postarać dla Tosi. Nie może jednak znaleźć dla niej opiekunki.

Tymczasem Marysia jest zdziwiona niespodziewaną wizytą małego pacjenta w jej gabinecie. Okazuje się, że chłopiec uciekł w obawie przed operacją, która go czeka i nie zamierza tak łatwo się złapać. Natomiast Artur przeprasza Kalinę i Oskara za sytuację z Sandrą. Postanawia pracować z domu. Tymczasem Wenerski proponuje Marysi wyjazd na wspólny romantyczny weekend. Natomiast Samuel próbuje naprawić relację z Weroniką. Ich czuła rozmowa zostaje zauważona przez personel kliniki.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

