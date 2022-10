„Barwy szczęścia”. Sebastian oświadcza się Dominice. Jak zareaguje?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Co w nowym odcinku?

Sebastian porywa Dominikę na romantyczną randkę i kolejny raz prosi ukochaną o rękę, a dziewczyna się zgadza. Dominika wciąż jednak myśli także o Soni prostytutce, którą ostatnio znowu spotkała i której pragnie pomóc. A gdy próbuje z nią porozmawiać odkrywa, że dawna przyjaciółka tak naprawdę wcale nie chce zwykłego, ciężkiego życia przynajmniej dopóki ma hojnych klientów.

Budrewicz opowiada Irence o swoich problemach w biznesie, jak utracił wiarygodność przez aferę z hazardem. Namawia seniorkę, by weszła z nim w spółkę, firmując swoim nazwiskiem jego nowy biznes w sektorze budowlanym. Irenka zachowuje jednak czujność i nie daje się skusić mimo że przyjaciel obiecuje jej gigantyczne zyski. Olga dojeżdża do Wrocławia i razem z Michaliną – znów stawia czoło Rymanowi, cały czas wspierana przez Marka. Kierownik produkcji staje jednak po stronie reżysera i kolejny raz przypomina o karze za zerwanie zdjęć. Michalina ostatecznie zgadza się na pracę z Rymanem, choć nie podoba się to, ani jej matce, ani zaniepokojonemu takim rozwojem wydarzeń Witkowi.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

