Co oglądać w Halloween na Disney+? Lista nowości i klasyków

Halloween rządzi się swoimi prawami i jeśli na co dzień strachu unikamy jak ognia, w tym dniu odrobina grozy jest wręcz pożądana. Disney+ ma na tę okazję tak wiele propozycji – zarówno filmów, animacji, jak i seriali – że każdy znajdzie coś dla siebie. A co dokładnie znajdziemy na tej długiej liście? Oto kilka propozycji.

Już od dziś widzowie Disney+ mogą oglądać nowy horror „Barbarzyńcy” w reżyserii Zacha Creggera z Billem Skarsgardem i Georginą Campbell w rolach głównych. Bohaterka filmu jedzie do Detroit na rozmowę o pracę. Napotyka jednak na problem – w domu, który zarezerwowała na nocleg, zdążył się rozgościć inny wynajmujący. Wbrew rozsądkowi kobieta postanawia jednak zostać na noc. Szybko się przekonuje, że nie była to najlepsza decyzja, a nieproszony gość nie jest jej największym problemem.

Niewątpliwie jedną z najciekawszych propozycji na Halloween i nie tylko jest nowa produkcja Marvela „Wilkołak nocą”, w której członkowie tajnego bractwa łowców potworów wyjdą z ukrycia, aby pożegnać swojego zmarłego przywódcę. Oprócz tego pojawią się też kolejne premiery, a wśród nich „Grimcutty” przedstawiający historie rodzeństwa, które musi powstrzymać przerażający internetowy mem, ożywiony przez histerię ich rodziców.

Z kolei film „Przegonić demony” opowiada o kobiecie, która po spojrzeniu śmierci w oczy postanawia wrócić w rodzinne strony, by stawić czoła swoim demonom. Na miejscu odkrywa jednak prawdziwego demona.

Nie zabraknie też czarów i magii, które zaserwują trzy czarownice znane z hitu lat 90. Winifred, Sarah i Mary powróciły w filmie „Hokus Pokus 2”, aby znów namieszać. W Disney+ dostępna jest także pierwsza część tej kultowej produkcji.

Dla lubiących się bać fanów klasyki filmowej

Na platformie znajduje się bogata biblioteka klasycznych produkcji, takich jak „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” Ridleya Scotta, „Omen” Richarda Donnera czy „Edward Nożycoręki” Tima Burtona. W gronie kultowych i dobrze znanych horrorów jest również „Mucha”, „Rocky Horror Picture Show” i „Szósty zmysł”.

Przerażające seriale na Disney+

Lubicie dłuższe formy? Te seriale są strzałem w dziesiątkę na halloweenowy wieczór. W Disney+ dostępne jest między innymi 10 sezonów „American Horror Story” oraz jego spin off „American Horror Stories”. Nie mogło również zabraknąć kultowego „Z archiwum X” – na platformie dostępne są wszystkie sezony, więc można wybrać najbardziej przerażające odcinki. Fanom nieco lżejszych produkcji polecamy „Buffy: Postrach wampirów” i „Co robimy w ukryciu”. A może kochacie animacje? Halloween to idealny moment, by zrobić sobie maraton halloweenowych odcinków „Simpsonów” pt. „Straszny domek na drzewie”, które znajdziecie w każdym sezonie, z wyjątkiem pierwszego.

Coś na rodzinne oglądanie

Na wspólne oglądanie w rodzinnym gronie warto wybrać wzruszający film „Coco”, opowiadający historię dwunastoletniego chłopca Miguela Rivery, mieszkającego z wielopokoleniową rodziną w jednej z meksykańskich wiosek. Pewnego dnia Miguel magicznym zbiegiem okoliczności przenosi się do Świata Umarłych, aby odnaleźć krewnych.

Kolejna propozycja to „Miasteczko Halloween” Tima Burtona. Animacja przedstawia historię Jacka Skellingtona, Dyniowego Króla, który jest już znudzony sławą najstraszniejszego upiora i wyrusza przed siebie w poszukiwaniu przygód. Równie ekscytujące wyzwania czekać będą na Gonzo i Pepe w filmie „Muppety w Nawiedzonym Dworze”. Z kolei na fanów horrorów w komediowy wydaniu czeka „Nawiedzony dwór” z Eddiem Murphym w roli głównej.

