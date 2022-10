„Barwy szczęścia”. Ryman zapowiada zemstę

Basia kłóci się z Jolą – gdy ta na nowo krytykuje Artura. Tymczasem Chowański spotyka się z Ewą, która wyznaje ojczymowi, jak bardzo za nim tęskniła. Mężczyzna cały czas ukrywa jednak przed nastolatką swoje bankructwo o czym wspomina później zaniepokojonej tym Alicji.

Luiza próbuje podpytać Renatę o jej uczucia do Damiana. Wójcik kolejny raz przeprasza Anię za swoje zachowanie w czasie, gdy Mirek nagle zniknął i zaprasza ukochaną na romantyczną kolację. W pracy Żabcia coraz bardziej zbliża się do Vincenzo. Olga wyznaje Markowi, że myśli o powrocie na stałe do Warszawy, by na nowo zbliżyć się do Michaliny. A Ryman znów zjawia się pod domem Złotego i zaczyna otwarcie grozić dyrektorce – zapowiadając zemstę za to, że zniszczyła jego karierę.

„Barwy szczęścia”. O czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

