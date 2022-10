„Garcia!”, nowy serial od HBO Max. Mamy zwiastun

Nowy serial przygodowo-szpiegowski „Garcia!” opowiada o początkującej reporterce Antonii (Veki Velilla), która po przypadkowym rozmrożeniu tajnego agenta działającego w latach 60., szybko wplątuje się w skomplikowany spisek polityczny. Kiedy tytułowy Garcia (Francisco Ortiz), były pionek w reżimie faszystowskiego dyktatora Francisco Franco, nagle budzi się we współczesnym świecie, zmuszony jest dopasować się do otaczającej go rzeczywistości, polegając jedynie na pomocy Antonii. Agent odkrywa też spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową i staje przez to przed dylematem komu winny jest lojalność.

„Garcia!”. Obsada i twórcy serialu

W serialu występują: Veki Velilla jako Antonia, Francisco Ortiz jako García, Emilio Gutiérrez Caba jako Jaime Ortiz, Francisco Reyes jako Winters oraz Lola Herrera jako Feli.

Twórcami serialu odpowiedzialnymi za scenariusz są Sara Antuña i Carlos de Pando. Za reżyserię odpowiada Eugenio Mira. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Antony Root, Patricia Nieto, Salvador Yagüe, Antonio Asensio, Paloma Molina, Miguel Salvat oraz Steve Matthews. Serial powstał na podstawie powieści graficznej pt. ¡García!, której autorami są Santiago García i Luis Bustos.

Nowy serial „Garcia!”. Kiedy premiera?

Premiera serialu „Garcia!” zaplanowana została w HBO Max na 28 października. Tego dnia do serwisu dodane zostaną pierwsze dwa odcinki produkcji. Kolejne odcinki dodawane będą (po jednym) co tydzień. Serial liczy 6 odcinków.

