„Barwy szczęścia”. Mirek zaginął?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Mirek po kłótni z ojcem nie wraca na noc do domu. Załamany Damian zgłasza zaginięcie juniora na policji, za to później nie umie zapanować nad emocjami i ostro sprzecza się z Anią. Chowański przeprowadza się w końcu do Basi, czym oboje szokują Jolę. Tymczasem Zdzisio z Różą niepokoją się, gdy odkrywają, że firma biznesmena ogłosiła upadłość. Natalia poznaje Rymana, który zgłasza się do niej jako klient w związku z planowanym rozwodem. Prawnikiem żony reżysera okazuje się Klemens.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

